عاجل.. مدبولي: 100 جنيه على بطاقة التموين أو المعاش لـ36.5 مليون مواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستضخ مليار جنيه شهريًا بصورة استثنائية لمدة 6 أشهر بتكلفة إجمالية 6 مليار جنيه.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، أن تلك المبالغ ستوجه للأكثر احتياجاً ممن يأخذون تكافل وكرامة ومعاش ضمان اجتماعي أو الحد الأدنى للدخل، والأرامل والمطلقات وكبار السن، بإجمالي 9.1 مليون أسرة.

صرف دعم استثنائي للأسر

وأوضح أن كل مؤسسات الدولة وضعت قاعدة البيانات بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، لتصل لقاعدة بيانات دقيقة جداً لاستهداف الأسر بالدعم الاستثنائي الإضافي، ليصرف لهم على بطاقات التموين أو بطاقة ميزة الموجودة لديهم، تصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية التي تتيحها الدولة، بإجمالي 100 جنيه إضافية لكل أسرة.

وأشار إلى أن هناك 620 ألف أسرة ليس لديهم بطاقة تموين، سيتم صرف المبلغ على بطاقة ميزة أو بطاقات المعاشات، بإجمالي 36.5 مليون مواطن مصري.

إضافة 9.1 مليون أسرة لمنظومة التموين

وأوضح أن الدعم لمدة 6 أشهر؛ لأنهم يأملون في أن تنقشع الأزمة العالمية خلال تلك الفترة، مؤكدا أنّ عدد بطاقات التموين في مصر هو 23 مليون بطاقة تموين، لكن الـ9.1 مليون أسرة اختيروا بناءً على معايير واضحة.

وأوضح أن الصرف سيكون في صورة سلع تموينية، وأن احتياطي السلع مؤمن، ولدينا احتياطي مؤمن من القمح لمدة 7 أشهر حتى شهر فبراير المقبل.

وأشار إلى أن العالم يعاني من أزمة عالمية استثنائية، وأن كل مؤسسات الدولة تعمل لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وخصوصاً محدودي الدخل.