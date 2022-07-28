ثاني الثانوية الأزهرية بقنا: كنت أول الجمهورية بالابتداىية والإعدادية

حالة من الفرحة والسعادة على أهالي قرية «غياضة»، التابعة لمركز ببا في محافظة بني سويف، وذلك عقب تلقيهم نبأ حصول ابن قريتهم خالد محمد أحمد علي، على الترتيب الثاني في أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للمكفوفين، حيث توجهوا إلى منزل أسرته، لتقديم التهنئة له في ظل استقبال الأسرة لهم وسط حالة من السعادة.

ابن قرية غياضة ثاني الثانوية الأزهرية للمكفوفين

وتضمنت كشوف اوائل الجمهورية للطلاب المكفوفين اسم الطالب خالد محمد أحمد علي، من معهد غياضة الأزهري بمركز ببا بمحافظة بني سويف، والحاصل على مجموع 608 درجات بنسبة مئوية 96.51% من المجموع الكلي، فى الترتيب الثاني على مستوى الجمهورية.

ثاني الثانوية الأزهرية: حفظت القرآن منذ الصغر

وأكد الحاصل على الترتيب الثاني في أوائل الثانوية الأزهرية أنه ينتمي لأسرة متوسطة، ووالده معلم لغة إنجليزية ووالدته معلمة لغة عربية بالتعليم العام، وله 4 أشقاء ترتيبه الثاني بينهم، مشيراًَ إلى أنه ولد كفيفًا، ومنذ الصغر وهو متفوق تعليمياً، فقد ختم القرآن في العاشرة من عمره، فضلاً عن أنه كان أول الجمهورية في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

«خالد»: والداي الداعم الأساسي في حياتي ودراستي

وأشار «خالد» إلى أن والديه هما الداعم الأساسي له، وكانت والدته تساعده في حل امتحانات السنوات السابقة، والمذاكرة على التطبيق الناطق على الحاسب الآلي والكمبيوتر، لمدة تتراوح من 7 إلى 15 ساعة يومياً، لافتاً إلى أنه كان على ثقة كبيرة أنه سيحقق مركزاً متقدماً على مستوى الجمهورية، وقال: «عملت اللي عليا، وعملت نفس اللي كنت بأعمله في إبتدائي وإعدادي».

«خالد»: حلمي أكون أستاذاً للغة العربية بجامعة الأزهر

وعن طموحه مستقبلاً، قال «خالد» إنه يأمل الالتحاق بكلية اللغة العربية، ليحقق حلمه بأن يكون عضو هيئة تدريس بالكلية، وذلك يرجع لعشقه الشديد للغة العربية، لأنها لغة القرآن الكريم، وأضاف: «أتمنى أن أسلك نهج قدوتي الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر»، موجهاً الشكر إلى جميع أفراد أسرته، أشقائه ووالديه، لدعمهم الكبير له طوال السنوات الماضية.

يشار إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أناب الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021/ 2022، بأقسامها العلمية المختلفة، الأدبي والعلمي والعلوم الإسلامية ومعاهد فلسطين الأزهرية.