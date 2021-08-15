أسرة الأول على الثانوية الأزهرية للمكفوفين تحتفي بتفوقه: كرم من ربنا

شهدت قرية منية المبشرين، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مساء السبت، فرحة عارمة وزغاريد أطلقها أفراد أسرة الطالب عصام محمد، الحاصل على المركز الأول للثانوية الازهرية للمكفوفين، وهو ما دفع أسر وعائلات القرية إلى توزيع الحلوى والعصائر، فرحا بابن قريتهم وتفوقه الدراسي وحرصه على حفظ القرآن الكريم طوال فترات عمره.

أفراح وزغاريد لأسرة الطالب المتفوق أول الجمهورية للثانوية الأزهرية للمكفوفين

انتقلت «الوطن»، إلى منزل أسرة الطالب عصام، الذي جلس وسط والديه بمنزل سكني مكون من 4 طوابق، في ظل تواجد المحبين من الجيران والأقارب الذين حرصوا على تقديم التهاني والتبريكات بمناسبة نجاحه المشرف بتفوق في مجال العلوم الأزهرية.

عصام: فرحان بسماعي صوت الشيخ الدكتور أحمد الطيب وقدوتي الشيخ محمود الحصري

«الحمد لله رب العالمين كرمني بهدايته بحفظي القرآن الكريم وآياته منذ مراحل صغري، وقدوتي في الحياة فضيلة الشيخ العلامه محمود الحصري وربنا يحقق كل الأماني بالتحاقي بكلية الدراسات الإسلاميه للغات»، بتلك الكلمات بدأ الحديث مع «الوطن»، الطالب عصام محمد، الأول في الثانوية الأزهرية للمكفوفين، مضيفا «أنا فرحان جدا بسماعي صوت العلامة فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ مؤسسة الأزهر الشريف، وهو يبارك لي تفوقي الدراسي ويحثني على الحضور لاحتفالية أوائل الجمهورية الثانوية الأزهرية».

وتابع الطالب المتفوق باكيا «بشكر أمي وأبويا استحملوني كتير وأنا بقضي معظم وقتي بالجلوس على كمبيوتر، والاتصال الهاتفي من شيخ الأزهر سيظل موقفا خالدا في حياتي»، مشيرا لحرصه منذ صغره على حفظ القرآن الكريم بالمسجد الكبير بالقرية رفقة عدد من مشايخ الأزهر والأوقاف.

الطالب: الله نور بصيرتي بحفظ آيات القرآن الكريم

وواصل «كما أحب أن أذكر أن الله نور بصيرتي بحفظ آيات القرآن الكريم وطاعة أبي وأمي الذين كانا سندا لي في الحياة»، مشيرا بقوله «الحمد لله سأحقق طموحات أسرتي بالالتحاق بكلية الأزهر».

والدة الطالب: غرست فيه مبادىء ومعايير أصول الفقه الإسلامي الوسطي

من جانبها قالت والدة الطالب المتفوق إنها كانت تحرص طوال عمرها على حسن تربيته وغرس مبادىء ومعايير أصول الفقه الإسلامي الوسطي من خلال أداء الصلوات وحضور دروس تعليم القرآن الكريم برفقه زملائه مع مشايخ القرية وممثلي مديرية الأوقاف.

والد الطالب: اتصال شيخ الأزهر بابني كرم وفضل عظيم من ربنا

في ذات السياق قال الحاج محمد السيد، والد الطالب المتفوق، «اتصال شيخ الأزهر بابني كرم وفضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يحمي شيخ الأزهر منارة العلم والعلماء الدين الإسلامي، وابني وسندي في الحياة هيكون قدوة شباب الأزهر الشريف كله رغم إعاقته البصرية».

وأضاف «أتمنى أن يستجيب رئيسنا عبدالفتاح السيسي للقاء ابني حامل لواء القرآن الكريم وآياته من الذكر الحكيم كي يكون شابا متحديا لإعاقته كونه أب كل المصريين».

وواصل «كل الفضل في نجاح ابني هو أمه فكثيرا ما تحملت صعوبات الحياة خلال فترة عملي وسفري خارج مصر، والحمد لله ربنا يبارك في أسرتي كلها وبشكر كل من هنأنا بنجاح ابننا».