تاجر مانجو: «موسم العام الحالي عوض خسارة السنة اللي فاتت»

قال محمد إبراهيم أحد تجار المانجو في محافظة الإسماعيلية، أن موسم هذا العام سيعوض خسارة معظم التجار في العام الماضي، بعد زيادة المحصول بشكل كبير.

وتابع «إبراهيم»، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» أن المحصول هذا العام زاد عن العام الماضي بنسبة تصل إلى 70% تقريبًا وهو ما لقى استحسان المزارعين، والتجار في آن واحد.

التجار: زيادة المحصول سيساهم في خفض الأسعار

وقال «إبراهيم» خلال تصريحاته أن «زيادة محصول المانجو في معظم مزارع الإسماعيلية سيتسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير، موضحًا أن الأسعار هذا العام في أسواق الجملة ستبدأ من 12 جنيهًا للكيلو ما بين السكري الأبيض والزبدية وبعض الأنواع الأخري».

وأشار إلى أن بعض أنواع المانجو وصلت في العام الماضي إلى 80 جنيهًا مثل العويس الإسماعيلاوي والفص وهي أكثر الأنواع في الإسماعيلية ارتفاعًا في الأسعار بسبب جودتها العالية.

وأوضح: «الموسم سيكون في ذروته في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وسيتاح كافة الأنواع في الإسماعيلية وأيضا في سوق العبور».

التجار: مانجو الإسماعيلية تتميز عن باقي المحافظات

ولفت إلى أن المانجو الإسماعيلاوي مميزة عن جميع أنواع المانجو المنتشرة في أنحاء الجمهورية، سواء في مدن الصعيد أو مدينة رشيد في دمياط.

وتابع: «هناك أنواع من المانجو منتشرة في الأسواق حاليا معظمها من أسوان ورشيد، وجودتها عالية لكنها ليست بنفس جودة المانجو الإسماعيلاوي».

وقال إن أهم ما يميز مانجو الإسماعيلية هو احتواءه على نسبة عالية من السكروز مختلفا عن باقي الأنواع الموجودة في الأسواق.