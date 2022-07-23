انخفاض أسعار المانجو في أسواق الإسماعيلية.. «الزبدية» بـ12 جنيهاً 

شهدت أسواق الإسماعيلية، اليوم السبت، انخفاضاً في أسعار بعض أنواع المانجو الموجودة في الأسواق خلال الفترة الحالية، بحوالي 2 جنيه في الكيلو الواحد، سواء في أسواق الجملة أو التجزئة.

وبدأت أسعار المانجو في أسواق المستقبل «سوق الجملة»، من 12 جنيه للكيلو الواحد في نوع «الزبدية»، ووصل إلى 14 جنيهاً للفرز الأول، فيما استقرت أسعار «السكري الأبيض» عند 22 جنيهاً للكيلو، في معظم المحال لدى التجار.

زيادة المعروض في الأسواق

وشهدت الأسواق ظهور العديد من الأنواع في الفترة الحالية، من بشائر «السكري الممتاز، والعويس، والفص»، وبعض الأنواع الأخرى، خاصةً القادمة من شرق القناة ومنطقة شرق البحيرات.

وقال محمد إبراهيم، تاجر مانجو، إن معظم المزارع في شرق القناة وسيناء بدأت في جني الثمار، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن «السوق بقي فيه أنواع مختلفة الزبدية والسكري والصديقة والنعومي والعويس والجولك والسكري الممتاز والكريمسون»، مشيراً إلى أن ذروة الموسم هذا العام ستكون مع بداية شهر أغسطس.

وأشار إلى أن أسعار المانجو في الفترة الحالية ليست مرتفعة كالعام الماضي، رغم ارتفاع أسعار البنزين، ورفع الأسعار، بسبب الكميات الموجودة في الأسواق.

المانجو تعتمد على بورصة

وقال «إبراهيم» إن أسعار المانجو، خاصةً في أسواق الإسماعيلية، تعتمد على بورصة الأسعار، يحددها التجار حسب الكميات الموجودة والمعروضة في الأسواق.

وتابع أنه «كلما زاد المعروض انخفضت الأسعار، وهذا ما يحدث حالياً في بعض الأصناف، التي زادت في الأسواق، فبالتالي ستنخفض أسعارها لبيعها كاملةً، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، التي تؤثر على المانجو في هذا الجو وتزيد من نضوجها مما يعرضها للتلف».

تراجع ملحوظ بأسعار المانجو

وتراجعت أسعار المانجو بمقدار جنيه أو جنيهين للكيلو في بعض الأصناف، ومنها «الزبدية والسكري الأبيض والسكري الممتاز»، حيث سجلت «الزبدية» ما بين 12 و14 جنيهاً للكيلو، حسب حجم ونوع الحبة، كما سجلت «السكري» 20 جنيهاً للكيلو، بدلاً من 22 جنيهاً خلال الأسبوع الماضي.

واستقرت أسعار المانجو «العويس» عند 30 جنيهاً للكيلو، فيما ترواحت الأنواع الأجنبية مثل «النعومي والكريمسون» بين 20 و25 جنيهاً للكيلو، وسجلت «الصديقة» 25 جنيهاً للكيلو.