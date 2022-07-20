تجار المانجو يعوضون خسائر الموسم السابق.. احذروا هذه الأنواع

بدأت ثمار المانجو في تغيير لونها على الأشجار مع قرب انتهاء شهر يوليو، معلنة عن بدء الموسم في محافظة الإسماعيلية، وسقوط البشاير من بعض الأنواع، على رأسها «السكري الأبيض».

موسم ينتظره جميع مزارعي المانجو في الإسماعيلية، لمحاولة تعويض الخسائر الفادحة التي تعرضو لها العام الماضي، بعد إنتاج المزارع مايقرب من 10% فقط تقريباً.

وقال «محمد حسن»، أحد مزارعي المانجو بالإسماعيلية، إن موسم العام الحالي أفضل من العام الماضي بكثير، بعد زيادة الإنتاج، رغم الظروف الجوية التي أثرت على بعض المناطق بالسلب.

توقعنا موسم استثنائي.. ولكن

وأضاف أن شكل الأشجار قبل بداية الموسم كان مبشراً جداً، كافة المزارع كان بها معدل إثمار كثيف جداً، يبشر بموسم استثنائي، لكن للأسف الظروف الجوية أثرت بسقوط نصفه على الأقل.

وتابع أنه رغم كل الأزمات التي يعاني منها مزارعو المانجو على مدار الفترة الماضية والموسم الحالي، إلا أن إجمالي الإنتاج سيساعد المزارعين والتجار على تعويض خسارتهم في السنوات الماضية.

الكيلو يبدأ من 12 جنيهاً

وقال «إبراهيم حسن»، مزارع مانجو بالإسماعيلية، إن كيلو المانجو «الزبدية» هذا الموسم من المتوقع أن يبدأ سعره من 12 جنيهاً للكيلو في ذروة الموسم، مشيراً إلى أنه من المتوقع ارتفاعه ليصل إلى 15 جنيهاً مع انتهاء الموسم.

وتابع في تصريحاته لـ«الوطن» أن نوع «السكري الأبيض» حالياً موجود في الأسواق بشاير، ويبلغ سعره 25 جنيهاً، ويصل للتجار أحياناً بسعر 20 جنيهاً، وهو مبلغ مقبول بالنسبة لكل من المزارعين والتجار، مشيراً إلى أن الموسم سيبدأ فعلياً أول أغسطس المقبل.

توقعات بانخفاض الأسعار

وتوقع «حسن» انخفاض أسعار المانجو هذا العام نسبياً عن السنوات السابقة، رغم ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن كثرة المعروض في ذروة الموسم ستكون السبب في هذا الانخفاض، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يسجل المانجو «السكري» الممتاز 25 جنيهاً للكيلو بدلاً من 30 جنيهاً في العام الماضي، والزبدية 12 جنيهاً بدلاً من 17 جنيهاً، و«العويس» 30 جنيهاً بدلاً من 40 جنيهاً، و«الفص» 50 جنيهاً، بدلاً من 65 جنيهاً في الموسم الماضي.

كما توقع بتسجيل «الصديقة» 20 جنيهاً للكيلو، و«النعومي» 20 جنيها للكيلو، و«الكريمسون» 25 جنيهاً للكيلو، و«الكيت» 25 جنيهاً، و«الكنت» 25 جنيهاً للكيلو، بانخفاض حوالي 5 جنيهات عن العام الماضي.

احذروا هذه الأنواع قبل أغسطس

وحذر مزارعو المانجو في الإسماعيلية من انتشار أنواع مختلفة، مثل «العويسي» و«السكري» الممتاز في الأسواق خلال الفترة الحالية، في بعض الأسواق، بسبب رش بعض المزارعين لها، بغرض تعجيل نضجها.

وكشف «إبراهيم حسن» أن بعض المزارعين يلجأون لقطع الثمار مبكراً، ورشها بمبيدات لتعجيل نضجها، وبالتالي تتحول من اللون الأخضر للون الأصفر خلال 24 ساعة فقط، وأكد أن هذه الأنواع تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة، لاحتوائها على مواد كيميائية مضرة، إضافة إلى افتقادها للعناصر الغذائية والطعم الأصيل للمانجو الإسمعلاوي.