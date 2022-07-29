برلماني: مجلس الشيوخ ناقش 9 مشاريع قوانين في دور الانعقاد الثاني

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشوؤن الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن المجلس في الدور الأول الانعقاد انشغل بتنسيق اللوائح الداخلية، أما الدور الثاني، فناقش 9 مشاريع قوانين من خلال 46 جلسة عامة، أحيلت من مجلس النواب إلى الشيوخ لمراجعاتها، و148 اقتراحًا برغبة للحكومة المصرية، وقدمت التنسيقية 102 مقترحًا.

الاستماع إلى 20 وزيرًا

أضاف «نجاتي»، خلال استضافته في برنامج «المبادرة»، مساء اليوم، على فضائية Extra News، أنه تم إجراء 9 مناقشات عامة، واستمع المحلس فيها إلى 20 وزيرًا وتم تقديم نموذج للدبلوماسية البرلمانية من خلال المجلس، لافتًا إلى زيارة البرلمان العربي للمحلس بسبب النتائج التي حققها المجلس طوال الفترة الماضية، والتأكيد على دوره في المستقبل أيضا.

أهمية مجلس الشيوخ

وأوضح أمين سر لجنة الشوؤن الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الديمقرطيات الراسخة دائما بها غرفتين الشيوخ والنواب، ومصر منذ 200 عام بها نموذج سياسي متطور ورأت دولة أهمية وجود غرفة ثانية للنواب من أجل إيجاد مؤسسة تشريعية بعيدة عن الضغوط الشعبية، لأن مجلس النواب يتم الضغط عليه شعبيا في ظل غياب المحليات.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يقدم الأفكار والاستشارة مع الاستعانة بخبرات بعيدا عن التحزب لذا يوجد 100 نائب معين، ذاكر أن تجربة برلمان 2015 كان عليه ضغط وتم مناقشة قوانين كثيرة وأصبح هناك أهمية للتأني لذا تم إيجاد مجلس الشيوخ لتقديم الخبرة والدراسات المتنوعة حول المشاريع القانونية والمقترحات وحلول مشاكل عامة.