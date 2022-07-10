انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ في اليابان بعد يومين من اغتيال شينزو آبي

أعلنت السلطات اليابانية، انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، وتوجه اليابانيون إلى صناديق الاقتراع لتجديد نصف مقاعد المجلس، بعد حملة هيمن عليها الجدل حول ارتفاع الأسعار والأمن القومي، وبعد يومين من حادث اغتيال رئيس وزراء البلاد السابق، شينزو آبي.

من جانبها، قالت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، إن الانتخابات التي تُجرى كل 3 سنوات فرصة للناخبين لإصدار حكمهم على أداء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي تعهد باتخاذ خطوات للتخفيف من الضربة الناجمة عن ارتفاع الأسعار وتعزيز دفاع البلاد وسط الحرب الروسية الأوكرانية.

زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي المعارض: يجب ألا نستسلم للإرهاب

وفي وقت سابق، قال كيشيدا، المنتمي إلى «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، في محافظة «ياماناشي» بالقرب من العاصمة «طوكيو»، إن بلاده لن تستسلم للعنف أبدا، وأكد رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا، على أن الاستعدادات للانتخابات يمثل أساس الديمقراطية.

وندد كيشيدا، بالهجوم الهمجي على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، مشددا على أهمية الدفاع عن الانتخابات الحرة التي تشكل أساس الديموقراطية، فيما قال زعيم «الحزب الدستوري الديمقراطي» المعارض الرئيسي، كينتا إيزومي، في محافظة فوكوشيما الشمالية:«يجب ألا نستسلم للإرهاب».

وتأتي الانتخابات بعد يومين من اغتيال رئيس وزراء البلاد السابق شينزو آبي، في مدينة «نارا» الواقعة غرب البلاد جراء إطلاق نار من شخص يدعى «تاتسويا ياماجامي»، يبلغ من العمر «41 عاما».

ووقع حادث إطلاق النار على شينزو آبي، في جولته في «نارا» لدعم مرشحي «الحزب الليبرالي الديمقراطي» في انتخابات مجلس الشيوخ التي يجري التصويت فيها، اليوم الأحد.

بغد غد الثلاثاء.. مراسم تشييع رئيس الوزراء الياباني السابق بمحافظة «ياماجوتشي»

وأثار اغتيال «شينزو آبي»، مشاعر من الحزن العميق في بلاده وخارجها، فيما ستقام مراسم تشييع المسؤول الياباني السابق، بعد غد الثلاثاء في مسقط رأسه شيمونوسيكي بمحافظة «ياماجوتشي».