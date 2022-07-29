إغلاق «المنطقة الخضراء» وسط العاصمة العراقية تحسبا لأي طوارئ

باشرت القوات الأمنية العراقية، باغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة «بغداد»، وقال مصدر أمني، اليوم الجمعة، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن، القوات الأمنية، باشرت بإغلاق مداخل المنطقة بالصبات الكونكريتية، تحسباً من وقوع أي طارئ.

وأضاف المصدر الأمني العراقي، إلى أنه لا وجود لأي تعزيزات أمنية، فيما قال القائد العام للقوات المسلحة العراقية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن حكومة بلاده ملتزمة بواجبها في حفظ الأمن وضمان السلم الاجتماعي.

رئيس الوزراء العراقي: الأجهزة الأمنية تؤدي دورها وفق القانون

وأوضح مكتب الكاظمي، في بيان، أن الأخير، أكد مجددا في اجتماع موسع جمع القيادات الأمنية للقوات المسلحة، على أن الأجهزة الأمنية تؤدي دورها وفق القانون؛ لحماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية.

وحذر الكاظمي في وقت سابق، من أن الأحداث المتسارعة في ضوء الخلافات السياسية الحالية تمثل مؤشراً مقلقاً للاستقرار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، دعا رئيس العراق برهم صالح، ورئيس «مجلس القضاء الأعلى» فائق زيدان، القوى السياسية إلى إجراء مشترك لإيجاد حلول متفق عليها ضمن الإطارين الدستوري والقانوني.

تشكيل فريق للتباحث حول تشكيل الحكومة.. وبدء الجولات اليوم

بدوره، أعلن «الإطار التنسيقي»، المدعوم إيرانيا، تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة، وإكمال الاستحقاقات الدستورية، مضيفا في بيان، أن الفريق سيبدأ جولاته الحوارية، اليوم الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وفي وقت سابق، دخل الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، ورددوا هتافات مؤيدة له ومناهضة لقوى «الإطار التنسيقي»، قبل دعوة الصد رلأنصاره إلى الانسحاب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، قال «جهاز مكافحة الإرهاب»، أمس الخميس، إن تم إلقاء القبض على قيادي بتنظيم «داعش» الإرهابي يدعى أحمد خلف مناع المكنى «أبو رحمة»، شغل منصب عسكري عام ولاية الجزيرة بالتنظيم المتطرف.