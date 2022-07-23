العراق يوجه شكوى لمجلس الأمن.. ويطلب جلسة لمناقشة القصف التركي في دهوك

أعلنت وزارة الخارجية العراقية توجيه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تطلب فيها عقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي في محافظة دهوك بشمال العراق، وفقاً لموقع قناة «روسيا اليوم».

العراق يوجه شكوى لمجلس الأمن

وقالت «الخارجية العراقية» في بيان، اليوم السبت، إن وزارة الخارجية تعلن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي.

القصف التركي في دهوك

يشار إلى أن قصفاً تركياً، استهدف في وقت سابق من يوم الأربعاء الماضي، مصيف برخ بمحافظة دهوك، مما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحاً.

وقرر العراق رفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا. كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة للأراضي العراقية وتقديمه إلى مجلس الأمن.