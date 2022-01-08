الصدر: لا مكان للطائفية الآن بالعراق.. والشيعي سيدافع عن السني والعكس

أكد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، اليوم السبت، على أنه لا مكان الآن للميليشيات والطائفية في العراق، مُشددا على ضرورة تشكيل حكومة أغلبية، لا مكان فيها للطائفية والعرقية، لافتا إلى أن الكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية.

الصدر: الشيعي سيدافع عن حقوق السنة والكرد.. والعكس

وقال زعيم التيار الصدري في العراق، في بيان نقلته سكاي نيوز عربية: «اليوم لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، بل حكومة أغلبية وطنية، يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد، وسيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد».

وأضاف: «اليوم لا مكان للفساد، فستكون الطوائف أجمع مناصرة للإصلاح.. واليوم لا مكان للميليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية، وسيعلو القانون بقضاء عراقي نزيه».

زعيم التيار الصدري: نحن فسيفساء عراقية وطنية.. لا شرقية ولا غربية

وأكد الصدر على رفضه للتبعية وتقديره لكل مكونات الشعب العراقي، قائلا: «اليوم سنقول نحن والشعب: كلا للتبعية.. قرارنا عراقي شيعي سني كردي تركماني مسيحي فيلي شبكي إيزيدي صابئي»: «فسيفساء عراقية وطنية لا شرقية ولا غربية».

واختتم مقتضى الصدر بيانه بتوقيع لافت، هو: «المواطن العراقي مقتدى الصدر».

وكان التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، قد فاز بـ73 مقعدا من مجموع 329 مقعدا ليصبح بذلك أكبر كتلة في مجلس النواب العراقي للسنوات الأربع المقبلة، وذلك بعد أن أثبتت نتائج هذه الانتخابات تمتع الصدر بشعبية واسعة في العراق، وهو ما يجعله لاعبا رئيسيا في مشاورات تشكيل الحكومة العراقية.