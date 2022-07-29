اعترافات المتهم بقتل مدرس الإنجليزي: «بدلت ملابسه علشان الناس متعرفش»

استدعت جهات التحقيق المتهم بقتل مدرس اللغة الإنجليزية في منشأة القناطر بالجيزة خلال جلسة تحقيق جديدة أمس، واجهته خلالها بتحريات المباحث وتقرير الطب الشرعي.

وشرح المنسوب إليه تهمة القتل، سبب تبديل ملابس الضحية بعد التخلص منه قائلا: « هدومه كانت كلها دم وكنت خايف الناس تاخد بالها بسرعة أول ما يشوفوا الجثة، علشان كدة أسرعت إلى تنظيف مكان الجريمة من الدماء بعد أن تخلصت من المجني عليه داخل منزله».

أضاف المتهم، أنه نزع عن المجني عليه ملابسه الملطخة بالدماء وبدلها بأخرى قبل أن يحمل الجثمان ويلقي به في مصرف زراعي بمنشأة القناطر في الجيزة.

المتهم بقتل مدرس الإنجليزي يوضح سبب توجيه 16 طعنة للضحية

وحكى «محمد»، البالغ من العمر 26عاما، تفاصيل قتله لصديقه «محمود»، مدرس الإنجليزي وأسباب توجيه 16 طعنة متفرقة له في مختلف أنحاء الجسد، قائلا: « كان بيقاومني فاضطريت أوجه ليه عدد كبير من الطعنات بسبب محاولته استخلاص السكين مني، وبقيت أطعنه حتى خارت قواه وسقط على الأرض ولفظ أنفاسه في الحال».

المتهم بقتل مدرس الإنجليزي: قتلته علشان جمعية بـ60 ألف جنيها

وتطرق المنسوب إليه تهمة قتل مدرس الإنجليزي للحديث عن سبب الجريمة قائلا: «محمود صاحبي وجاري وكنا عاملين جمعية مع بعض وناس تانية كانت داخلة معانا، بس أنا كنت اللي بشرف على تجميع الفلوس وتسليمها لأصحابها، ومحمود طلب مني مبلغ الجمعية في موعده وقيمته 60 ألف جنيه بسبب التزامه بوعد مع صاحب قطعة أرض اشتراها بسداد قسطًا عليه، وصرفت جزء كبير من الفلوس الخاصة بمحمود وقلت أقلته علشان بيطالبني».

يذكر أن جهات التحقيق، قررت حبس المتهم بقتل مدرس الإنجليزي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.