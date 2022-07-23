القصة الكاملة لمقتل مدرس الإنجليزي: فخ محكم و60 ألف جنيه وطعنات غادرة 

لم يتخيل «محمود» البالغ من العمر 29 سنة مدرس اللغة الإنجليزية بالجيزة أن نهايته ستكون على يد صديقه «محمد»، وعززت علاقة الصداقة رابط الجيرة فهما من قرية ذات الكوم بمنشأة القناطر وترسخت العلاقات حتى جمعتهما تعاملات مالية من خلال الشراكة في جمعية إدخار شهري بمبلغ 60 ألف جنيه، ومنذ أيام جاء الدور على مدرس الإنجليزي لاستلام قيمة «الجمعية» فاتصل بصديقه الذي يتولى الإشراف عليها وطلب منه المبلغ لكن الأخير ماطل في السداد ثم قتله وتخلص من جثمانه في الزراعات.

جثة مدرس الإنجليزي ملقاه وسط الزراعات

جثة مدرس الإنجليزي وسط الزراعات على جانب مصرف زراعي بقريته آثار غضب جميع أبناء القرية فالرجل معرف عنه الإلتزام وحسن الخلق وليس له أي عداوات مع أحد من جيرانه تجلعهم يخططون لقتله بتلك الطريقة البشعة والتخلص من جثمانه، وبعد معرفة مباحث الجيزة بالعثور على جثمان وبه عدة طعنات كثف رجال البحث الجنائي في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة من جهودهم حتى كشفوا تفاصيل الجريمة وأن القاتل هو صديق المجني عليه وشريكه في جمعية ويدعى «م.م» 26 سنة وألقي القبض عليه وبمواجته اعترف بتفاصيل الجريمة بسبب 60 ألف جنيه.

فخ مقتل مدرس الإنجليزي بـ 15 طعنة

فخ نصبه المتهم لصديقه للتخلص من كثرة مطالباته بمبلغ 60 ألف جنيه قيمية الجمعية خاصة وأن الأخير كان ملتزمًا بسداد أقساط عليه لقطعة أرض اشتراها لتأمين مستقبل طفله البالغ من العمر عامين، وأمام كثرة مطالبات المجني عليه لصديقه بضرورة الحصول على مبلغ الجمعية خطط المتهم لقتله وفي يوم الحادث اتصل بالمجني عليه وأخبره بالحضور لاستلام مبلغ الجمعية فتوجه المدرس إلى منزل صديقه فكان بمفرده وإنهال عليه بالطعنات الغادرة وبلغ عددها 15 طعنة بحسب تحريات المباحث وتخلص من جثمانه بإلقائه في الزراعات.

المتهم بقتل مدرس الإنجليزي: كان بيزن على الفلوس

«كنت عايز أخلص منه عشان الزن على الفلوس» بتلك الكلمات برر بها المتهم بقتل مدرس الإنجليزي جريمته أمام جهات التحقيق بعد القبض عليه وأرشد عن السكين المستخدم في الجريمة وتبين أنه تخلص منها بإلقائه في منطقة زراعية قريبة من جثمان المجني عليه الذي ترك نبأ مقتله فاجعة كبرى لدى زوجته وأسرته الذين طالبوا بالقصاص من القاتل وسرعة إعدامه لينال ذات المصير.

تجديد حبس قاتل مدرس الإنجليزي

وجدد قاضي المعارضات حبس المتهم بقتل مدرس الإنجليزي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار ، وأعادت الشرطة المتهم إلى محبسه تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات حتى يعود في المدة القانونية للنظر في أمر تجديد حبسه مرة أخرى في حالة وجوده قيد تحقيقات النيابة العامة ما لم يحال إلى محكمة الجنايات.