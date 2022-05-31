تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مدرس الضبعة.. فتاة كلمة السر

لم تهدأ حملات الداخلية، حتى يقع الضالعون في تنفيذ جريمة مقتل مدرس الضبعة في قبضة الأمن، وفجرًا سقط أحد المتهمين في آخر حملة استهدفته، بعد رحلة هروب دامت أكثر من 30 يومًا عقب الجريمة، وأحيل المتهم مقيدًا بالحديد إلى جهات التحقيق التي حاصرته بالاتهام، وأعادته محبوسًا بتهمة القتل العمد، ليرتفع عدد المقبوض عليهم في تلك القضية إلى متهمين اثنين، بينما تواصل أجهزة الأمن البحث عن شريكيهما الهاربين.

وخلال جلسة تحقيق باشرتها النيابة العامة قرابة 4 ساعات متصلة، اعترف خلالها المتهم بتفاصيل جريمته ودوره في قتل مدرس الضبعة، يوم 27 أبريل الماضي بطلقات نارية، خلال وجوده بمحل تجاري يملكه خاله، وانتهى قرار النيابة العامة بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مواجهته بتقرير الأدلة الجنائية الخاص بالسلاح الناري.

بداية الواقعة

تعود البداية إلى صباح أحد الأيام من شهر أبريل الماضي «يوم الواقعة»، خرج المدرس من منزله متجها لشقيق والدته المالك لأحد المحال التجارية للأعلاف، وسلك أحد شوارع محافظة مطروح، من أجل الاطمئنان عليه، وفي جهة أخرى بدأ المتهمون في إعداد خطتهم للانتقام من المدرس، ظنا منهم أنه على علاقة بإحدى الفتيات «قريبة أحدهم» والتخلص منه، كعقاب له على فعلته هذه ومعرفته للفتاة، أعدوا الأسلحة والسيارة اللازمة في التنفيذ حتى تمكنهم من الهروب دون أن يراهم أحد، وأسرعوا في الاتجاه لتنفيذ الخطة.

سقوط المدرس جثة هامدة

وفي أثناء حديث المدرس وخاله، سمعوا ضجة محدثة من الخارج، نتيجة فرملة إحدى السيارات، مصاحبة لطلقات نارية مصوبة تجاههما، حاول كل منهما أن يتفادى هذه الطلقات، بعد مرور الدقائق سكن الهدوء المكان، قبل أن يعلن عن إصابة المدرس بعدة طلقات أودت بحياته، أسرع إليه خاله لرؤية ما حدث به، لكن وجده يصارع الموت قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، إذ يسقط المدرس جثة هامدة نتيجة شك أحد المتهمين بوجود علاقة عاطفيه بينه وبين قريبته.

الشكوك في علاقة المدرس بفتاة

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لقسم شرطة الضبعة بمقتل مدرس مقيم بمحافظة مطروح، إثر إصابته بطلقات نارية، وذلك في أثناء وجوده بمحل أعلاف ملك خاله مقيم بدائرة القسم، وتمكنت الأجهزة الأمنية حينها من ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحديد مُرتكبيها، وتبين أن الحادث على خلفية الانتقام لتشكك أحد المتهمين له معلومات جنائية، وسبق اتهامه في قضايا شروع في قتل، سرقات متنوعة، سلاح ناري، إتلاف، في وجود علاقة بين المجني عليه وإحدى الفتيات (إحدى أقاربه)، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على متهم في واقعة مقتل مدرس الضبعة بالرصاص، ومتهم آخر في الواقعة، وما زالت تبحث عن متهمين هاربين بارتكاب الجريمة.