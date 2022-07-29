ماريسا أبيلا الأقرب لتجسيد شخصية إيمي واينهاوس في «Back to Black»

وقع اختيار صناع فيلم «Back to Black» عن حياة المغنية الراحلة إيمي واينهاوس، على الممثلة الإنجليزية ماريسا أبيلا لتجسيد شخصيتها في فيلم السيرة الذاتية الذي تتولى إخراجه الأمريكية سام تايلور جونسون، وبالرغم أن المناقشات ما زالت جارية حيث لم يتم التعاقد معها بشكل رسمي إلا أن الممثلة الشابة تعتبر هي الأوفر حظا لبطولة الفيلم من بين مجموعة كبيرة من الممثلات كان يتم الاختيار من بينهن.

ويحمل الفيلم عن السيرة الذاتية لإيمي واينهاوس اسم «Back to Black»، وهو اسم ألبومها الأخير الذي قدمته في 2006 وحصلت عنه على 6 جوائز جرامي، قبل رحيلها في 2011 عن عمر يناهز الـ27 عاما بسبب التسمم الكحولي.

مصدر يكشف تفاصيل اختيار ماريسا أبيلا لبطولة فيلم «Back to Black»

وذكر مصدر من داخل فريق عمل الفيلم، أن صناع «Back to Black»، أن المنتجين كانوا حريصين على اختيار وجه جديد لبطولة الفيلم بدلاً من اختيار أحد النجوم المعروفين، موضحا أن الممثلة البالغة من العمر 25 عاما تعتبر هي الأقرب إلى الدور بنسبة كبيرة، خاصة بسبب خلفيتها الثقافية المختلفة حيث لديها أصول مالطية وليبية وروسية وبولندية، بالإضافة إلى إجادتها للغناء، والذي كان مهمًا للفريق الإبداعي للفيلم، من أجل أن تكون أصيلة قدر الإمكان لتكون قريبة من خلفية «واينهاوس»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

من هي ماريسا أبيلا

تخرجت ماريسا أبيلا من الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية في لندن، في عام 2019، ظهرت للمرة الأولى على شاشة التلفزيون في مسلسل بعنوان «COBRA»، في 2020 كما شاركت في مسلسل آخر بعنوان «Industry»، كما تشارك في فيلم «She Is Love» تأليف وإخراج جيمي آدامز، المقرر إصداره العام الحالي، وفيلم «Rogue Agent».

وانضمت «أبيلا» مؤخرًا إلى فريق عمل فيلم «Barbie» للمخرجة جريتا جيرويج.