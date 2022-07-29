تراجع أرباح أبل 11% في الربع الثاني من 2022 وانخفاض مبيعاتها بالصين

انخفضت أرباح شركة أبل بنسبة 11% تقريبًا في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تعمل الشركة من خلال الانكماش الاقتصادي وتعطل سلسلة التوريد في الصين بسبب سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في البلاد.

إيرادات «آي فون» 83 مليار دولار

وسجلت شركة iPhone إيرادات بلغت 83 مليار دولار، بزيادة 2% عن نفس الفترة من العام السابق، وانخفضت المبيعات في الصين، التي كانت في يوم من الأيام واحدة من أكثر المناطق الواعدة للشركة بنحو 1% خلال الربع الثاني، ومع ذلك، تجاوزت شركة أبل توقعات وول ستريت لكل من مبيعاتها وأرباحها.

أسهم شركة أبل ترتفع 4%

ارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 4% تقريبًا في تعاملات ما بعد الإغلاق عقب إعلان النتائج، ونمت المبيعات الفصلية من خدمات Apple، وهي عنصر حاسم في استراتيجية الشركة للنمو المستقبلي، بنسبة 12% لتصل إلى 19.6 مليار دولار، أي أقل بقليل من 19.7 مليار دولار التي توقعها المحللون.

قال المدير المالي لشركة Apple Luca Maestri في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين، إن الشركة لديها الآن أكثر من 860 مليون اشتراك مدفوع عبر خدماتها المختلفة، بزيادة قدرها 160 مليون منذ العام الماضي.

إظهار قدرتنا على إدارة أعمالنا بفعالية على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة

وقال مايستري في بيان مع النتائج: «استمرت نتائج الربع في يونيو في إظهار قدرتنا على إدارة أعمالنا بفعالية على الرغم من بيئة التشغيل الصعبة، وتأتي نتائج شركة أبل في الوقت الذي تكافح فيه عدد من شركات التكنولوجيا للحفاظ على نمو قوي في مواجهة ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، والمخاوف من ركود وشيك وتداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا».

وأوضح مايستري أن شركة أبل تتوقع أن يتسارع نمو إيراداتها على أساس سنوي في ربع سبتمبر مقارنة بربع يونيو، على افتراض أن وضع الاقتصاد الكلي والتأثيرات المرتبطة بـ Covid على أعمالها لن تزداد سوءًا.

وأضاف أنه من المتوقع أيضًا أن تكون قيود العرض أقل مما كانت عليه في ربع يونيو، وأشار مايستري أيضًا إلى جهود الشركة لتسهيل شراء العملاء لمنتجاتها، بما في ذلك توسيع برامج الدفع بنظام التقسيط وبرامج التجارة في جميع أنحاء العالم.