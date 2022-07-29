الصور الأولى من حريق مصنع الغزل والنسيج بحلوان.. «كردون وسيارات إطفاء»

تنشر «الوطن» الصور الأولى من حريق مصنع الغزل والنسيج بحلوان، والذي نشبت فيه النيران خلال الساعات الماضية، وتسببت في حريق هائل.

الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية في القاهرة بـ6 سيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق، وفرضت كردونا أمنيا لمنع امتداد الحريق، والسيطرة عليه.

الأدلة الجنائية تعاين آثار حريق نشب داخل شقة سكنية في دار السلام

وفي سياق آخر، انتدبت جهات التحقيق، عناصر الأدلة الجنائية، لمعاينة آثار حريق نشب داخل شقة سكنية كائنة في أحد العقارات بمنطقة دار السلام دون وقوع إصابات، لكشف تفاصيل الحادث، كما طلبت التقرير الجنائي الخاص بالحريق، وبيان مدى إمكانية وجود شبهة جنائية، حيال اشتعال الحريق من عدمه، والوقوف على ملابسات الواقعة.

وطلبت جهات التحقيق بالجيزة، تحريات المباحث حول الحريق الذي اندلع صباح اليوم الجمعة، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة دار السلام، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيدا لتفريغها، والوقوف على ملابسات الواقعة.