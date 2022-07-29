السلطات الروسية تعلن مصرع 8 أشخاص في حريق مبنى بالعاصمة «موسكو»

أعلنت السلطات الروسية، مقتل 8 أشخاص في حريق مبنى بالعاصمة «موسكو»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال مسؤول روسي، إن ضيوف مبنى، لقوا حتفهم بسبب القضبان على النوافذ، بعد أن احترق في جنوب شرقي العاصمة «موسكو»، فيما أشارت السلطات الروسية، إلى أن النيران التي تسببت في الوفيات، بدأت في حانة، وفاق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

اندلاع الحريق في مبنى مكون من 16 طابقا

من جانبها، أوضحت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، أن الحريق، اندلع في وقت مبكر من اليوم الجمعة في نزل بالطابق الأول من مبنى سكني مكون من 16 طابقا.

وقالت «لجنة التحقيق المكلفة القضايا الجنائية» في بيان، إن معلومات أولية، أشارت إلى أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم في الحريق، مشيرة إلى نقل 4 آخرين إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

При пожаре в общежитии на юге Москвы погибли восемь человек



Здание общежития загорелось на Алма-Атинской улице в Москве. В огне, охватившем три комнаты и коридор на первом этаже, погибли восемь человек. Площадь возгорания составила более 100 квадратных метров.

pic.twitter.com/DvApsMaboK — Saša_Србија « Foreign Agent » (@Alexserbsky_999) July 29, 2022

وأشارت وزارة الطوارئ الروسية، إلى إخماد الحريق، فيما أرسلت السلطات لجنة من الجهاز المركزي لوزارة الطوارئ إلى مكان الحادث، وفتحت لجنة التحقيق الروسية، قضية جنائية بموجب مادة «تقديم خدمات لا تستوفي شروط السلامة»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.