حوادث سوهاج خلال 24 ساعة.. مصرع عامل أسفل قطار وإصابة طفلة في حريق منزل

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة حوادث في مناطق مختلفة، أسفرت عن مصرع شخص، وإصابة طفلة في حريق منزل، وضبط مسجل خطر لابتزازه فتاة مقابل نشر صور خاصة لها.

حريق منزل وحوشين بسوهاج

في الواقعة الأولى، نشب حريق في منزل مكون من طابق واحد، في مركز البلينا، ملك «يوسف م م ع»، 35 عاما، عامل، وامتدت النيران إلى حوشين مجاورين ملك «سعد ج ح ا»، 54 عاما، و«قناوي ر ع»، 50 عاما، عامل، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق.

وأصيب في الحريق طفلة تدعى «شهد م ج»، 15 عاما، أثناء محاولة إطفاء الحريق، كما احترقت بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والأفلاق، أوضحت التحريات أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي.

مصرع فني أسفل عجلات القطار بطهطا

وفي الواقعة الثانية، لقي فني بالجمعية الزراعية بقرية مشطا بطما، مصرعه أسفل عجلات قطار القاهرة أسوان الروسي، وذلك حين حاول استقلال القطار بعد تحركه ليختل توازنه ويسقط أرضا، مما نتج عنه مصرعه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وعقب البحث بأوراق الثبوتية تبين أنه يدعى «محمود أ ب»، 43 عاما.

ضبط مسجل خطر ابتز فتاة بصور خاصة

وفي الواقعة الثالثة، ضبطت مديرية أمن سوهاج مسجل خطر بمركز جهينة، لقيامه بابتزاز إحدى الفتيات بصور خاصة لها مقابل مبلغ مالي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وتقدمت الفتاة ببلاغ ضده، وتم ضبطه عقب استئذان النيابة، وبمواجهته اعترف بالواقعة.