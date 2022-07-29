برلمان «الجمهورية الجديدة».. حصاد تشريعي ضخم لمواجهة الأزمة الاقتصادية

أنجز مجلس النواب، فى دور انعقاده السابق، 184 تشريعاً معظمها لدعم الإصلاح الاقتصادى وبناء الجمهورية الجديدة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومواجهة أزمتى «الطاقة والغذاء»، جراء تداعيات «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى دوره الرقابى ونشاط اللجان، حيث جرى استدعاء وزراء الحكومة لتقديم بيان تفصيلى لكل وزارة أمام المجلس، وكشف حساب بما تم إنجازه وما لم يتم، كما أدى أيضاً دوراً كبيراً عالمياً وإقليمياً فى إطار الدبلوماسية الشعبية، واستعادة مكانة مصر سواء بالاتحاد البرلمانى الدولى أو البرلمان الأوروبى، والاتحاد الأفريقى أو العربى، إضافة للتعاون الثنائى والجمعيات البرلمانية، كما مارس دوره الرقابى للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التى تواجه المواطنين، وإزالة أى عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، فى ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة. ويعتبر دور الانعقاد المقبل من أهم الدورات البرلمانية المنتظرة، حيث ستشهد فتح عدد كبير من الملفات الشائكة بمناقشة قوانين أثارت الجدل خلال السنوات الماضية، التى يأتى على رأسها، قوانين «الإيجار القديم، والأحوال الشخصية»، إضافة إلى قانون «التصالح فى مخالفات البناء»، الذى ينتظره مئات المواطنين، وستضمه الأجندة التشريعية، وفق ما أعلنته الحكومة، وأيضاً هناك ملف «انتخابات المحليات»، الذى حركه عدد من الأعضاء.