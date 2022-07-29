رئيسة مجلس النواب الأمريكي تطير إلى آسيا اليوم وسط ترقب لرد فعل الصين

كشفت مصادر لوسائل إعلام أمريكية أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تستعد للمغادرة إلى آسيا على رأس وفد من الكونجرس، وأنه من غير الواضح ما إذا كانت الرحلة ستتضمن تايوان أم لا، حسبما نقلت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، بعد تهديدات من جانب الصين برد عسكري على الزيارة إن تمت.

رحلة بيلوسي إلى تايوان

وقال مصدر راجع برنامج الرحلة إنها ستشمل كل من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا، لافتا إلى أن رحلة بيلوسي لتايوان مدرجة على الجدول على أنها «tentative، أي غير مؤكدة».

وذكرت وكالة بلومبيرج أن الوفد برئاسة نانسي بيلوسي سيغادر اليوم الجمعة، وهو آخر يوم ينعقد فيه مجلس النواب قبل عطلة شهر أغسطس.

وكشف النائب الديمقراطي، ريك لارسن، أن المسؤولين الصينيين يضغطون عليه لمحاولة وقف رحلة بيلوسي إلى تايوان، مشيرا إلى أن مسؤولا من السفارة الصينية اتصل بمكتبه، وطلب منه أن يطالب بيلوسي بإلغاء الرحلة.

وكانت بيلوسي قد دعت كبار المشرعين الأمريكيين للانضمام إليها في الرحلة، بما في ذلك رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، جريجوري ميكس، ورئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى مارك تاكانو، الذي قاد وفدا من المشرعين إلى تايوان العام الماضي. وقال النائبان مايكل ماكول، وآنا إيشو، إن بيلوسي قد وجهت لهما الدعوة ولكنهما لم يتمكنا من مرافقتها في الرحلة.

الصين تُحذر الولايات المتحدة من رد عسكري على الزيارة المحتملة لتايوان

وكانت صحيفة فاينانشيال تايمز قد كشفت أن الصين حذرت الولايات المتحدة من أنها لا تستبعد اتخاذ إجراء عسكري ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المحتملة إلى تايوان.

وكان الرئيس الصيني قد طالب نظيره الأمريكي، خلال اتصال بالفيديو بينهما أمس، باحترام سياسة الصين الواحدة بشأن تايوان، وحذره من أن من يلعب بالنار ستحترق يداه.