القصة الكاملة لحريق مصنع الغزل والنسيج في حلون

شهد أهالي مدينة حلوان دقائق من الرعب بعد تصاعد أعمدة الدخان من داخل وارتفاع ألسنة اللهب من داخل مصنع الغزل والنسيج، حيث تفاجأوا على غره منهم بحريق ضخم ساعدة في الانتشار مخلفات الغزل التي شب فيها الحريق، والتي ساعدت في انتشارة بشكل سريع.

لم يستغرق الأمر طويلا حتى وصلت 6 سيارات إطفاء دفعت بهم وحدة الحماية المدنية في القاهرة تمكنوا خلال دقائق قليلة من السيطرة على الحريق والحد من انتشاره، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وهدأ قليلاً من روع المواطنين من أهالي وسكان المنطقة، بعد أن أصابهم الفزع واضطربت قلوبهم لبعض الوقت.

تفاصيل الواقعة

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شركة الغزل والنسيج بمدينة حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، وجرى فرض كردون أمني للسيطرة على الحريق ووقف امتداده، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.

6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

ودفعت الحماية المدنية فور تلقيها البلاغ بـ6 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق بعد دقائق من اشتعال الحريق قبل امتداده، وتبين أن الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

الحريق أتى على مخلفات الغزل

وبينت التحريات التي أجراها رجال المباحث أن الحريق أتى على مخلفات كانت موجودة داخل مخازن شركة الغزل والنسيج، ونظرا لسرعة اشتعال الغزل انتشر الحريق داخل الشركة بصورة واسعة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي تتابع سير مجرى التحقيقات في الواقعة.