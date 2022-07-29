تفاصيل حريق شركة الغزل والنسيج.. «السبب مخلفات ولا وجود لإصابات»

نشب حريق هائل في منطقة حلوان بالقاهرة، منذ قليل، في مصنع الغزل والنسيج هناك، على الفور بـ6 سيارات إطفاء، وتتمكن من السيطرة على الحريق دون إصابات، ما جعل الكثيرين من الناس يتساءلون عن تفاصيل حريق شركة الغزل والنسيج في حلوان.

تفاصيل حريق شركة الغزل والنسيج

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شركة الغزل والنسيج بمدينة حلوان، ثم انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، قبل التأكد من عدم وجود إصابات.

وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد الحريق والسيطرة عليه، والبدء في عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق مرة أخرى، ومعرفة تفاصيل حريق شركة الغزل والنسيج.

السيطرة على حريق شركة الغزل والنسيج

وعن سبب اشتعال الحريق، تبين من تحريات رجال المباحث أن الحريق اشتعل بسبب مخلفات داخل مخازن شركة الغزل والنسيج، وانتشر الحريق بسرعة بسبب سرعة اشتعال الغزل.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق للوقوف على أسباب اشتعال الحريق.

نشوب حريق في شقة سكنية بدار السلام.. دون وجود إصابات

وفي سياق آخر، ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بتصاعد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدار السلام، قبل أن تتوجه قوة أمنية على الفور إلى مكان الحريق وفرض كردون أمني للسيطرة على النيران ووقف امتدادها.

وتمكنت وحدة الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق، بعدما دفعت بـ3 سيارات إطفاء عقب تلقيها البلاغ، وتمت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق، تبين من خلال المعاينة عدم وجود ضحايا أو مصابين.

النيابة العامة تستمع لأقوال الشهود في واقعة حريق دار السلام

كما جرى الاستماع لأقوال مالك الشقة، وتبين من تحريات رجال المباحث الأولية، عدم وجود شبهة جنائية في وقوع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما أُخطرت النيابة العامة بتفاصيلها للتحقيق، قبل أن تأمر باستدعاء بعض شهود العيان من أجل سماع أقوالهم والوقوف على ظروف وملابسات الحريق.