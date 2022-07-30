«دافع عن أمه».. تفاصيل جديدة في مقتل شاب بسوهاج على يد شقيقه

«وجود الأخ في حياة الفتاة هو حضور لصديق أبدي، ورفيق أول للطفولة، وصخرة يستند إليها الشخص حينما يكبر»، قول مأثور عن قيمة الشقيق، ومدى أهميته في الحياة، لكن يبدو أن هناك بعض الأشخاص لا يدركون هذا المعنى، كذلك الذي قتل شقيقه عمدًا بالسكين في محافظة سوهاج، بسبب خلافات أسرية، وقصد قتل والدته هي الأخرى لكن لم تنجح خطته بالكامل.

قرية الغريزات كانت على موعد مع جريمة بشعة، حينما انتهت حياة «م. ا» 19 عامًا، على يد شقيقه إثر اندلاع مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية داخل منزلهما، فغرق في دمائه ملقى على الأرض، وهو ما أكدته التحريات بالبحث والانتقال.

مشاجرة بين الأخ الكبير والأم السبب

البعض تساءل «أي مشاجرة تلك التي تجعل أخ يقتل شقيقه؟ وما أسبابها؟»، وهو ما كشف عنه الفحص لملابسات الواقعة، وتبين أن وراء ارتكاب الحادث مشاجرة بين الشقيقين نتيجة محاولة المتهم أن يعتدي على والدته بالضرب وإصابتها بجروح متفرقة بالجسم، ولما حاول المجني عليه الدفاع عن الأم، اعتدى عليه الشقيق الأكبر باستخدام سلاح أبيض فلقى مصرعه في اللحظة ذاتها.

ويحكي سمير عبد الغني أحد الجيران لـ«الوطن»، أن زوجة المتهم كانت شرارة البداية في الخلاف، بعد أن تشاجرت مع الأم والدة الضحية والمتهم، ما جعلها تترك المنزل وتسافر لمنزل والدها بالقاهرة، وعندما علم الزوج «المتهم»، دب الخلاف بينه وبين أمه، وحاول الاعتداء عليها بالضرب، وهنا تدخل شقيقه للدفاع عن والدته، فقتله الآخر مستخدما سلاحا أبيضا، وأنهى حياة شقيقه بلا شفقة ولا رحمة.

انتقال الجثة إلى المشرحة واستمرار التحقيق

حالة من الحزن سيطرت على الأهالي بعد الواقعة، فقدموا بلاغا لمركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع مشاجرة داخل أحد المنازل، ووجود قتيل ومصابة بدائرة المركز، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من المركز بالواقعة.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد

جثة الشقيق انتقلت إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيلت الواقعة إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها والوقوف على ملابساتها، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة أثناء استجوابه وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.