روسيا: مقتل 40 أسيرا أوكرانيا في قصف أوكراني بصواريخ هايمرز الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 40 أسيرا أوكرانيا وإصابة 75 آخرين في قصف أوكراني على سجن في منطقة دونيتسك بصواريخ هايمرز الأمريكية، حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل، فيما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وزارة الدفاع الروسية أن القصف الأوكراني أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين.

«الدفاع الروسية»: قصف بصواريخ أمريكية

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، الجمعة، أن مركز الاعتقال الواقع في بلدة يلينوفكا في جمهورية دونيتسك، الذي يحتجز فيه أسرى أوكرانيون، من بينهم مسلحو تنظيم آزوف المتطرف، تعرض لقصف من صواريخ HIMARS أمريكية الصنع.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه نتيجة لهذا القصف الذي وصفه البيان بأنه «عمل استفزازي دموي نفذ بشكل متعمد»، قضي 40 وأصيب 75 من أسرى الحرب الأوكرانيين، كما أصيب 8 من موظفي المركز بجروح متفاوتة الخطورة.

روسيا: قصف مركز الاعتقال يهدف لثني الأوكرانيين عن الاستسلام

وذكر البيان أنه «في الوقت الحاضر، تقوم أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم طواعية، مدركين الموقف الإنساني الذي يبديه الجانب الروسي تجاه أسرى الحرب»، وأشار إلى أن «هذا الاستفزاز الفظيع يهدف إلى ترهيب الجنود الأوكرانيين وثنيهم عن الاستسلام»، مضيفا أن تحقيقا يجري في ملابسات الحادث.