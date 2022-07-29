ضحى بحياته دفاعا عن والدته.. مقتل شاب على يد شقيقه في سوهاج

شهدت قرية الغريزات دائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج، مصرع عامل على يد شقيقه، إثر اندلاع مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية داخل المنزل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أولاد إسماعيل، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي باندلاع مشاجرة داخل أحد المنازل، و وجود قتيل ومصابة بدائرة المركز.

المجني عليه حاول الدفاع عن والدته

بالانتقال والفحص تبين مقتل «م. ا» 19 عامًا، غارقًا في دمائه ملقى على الأرض داخل منزله بناحية مركز المراغة شمال سوهاج.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الحادث شقيقه، إثر حدوث مشاجرة بين الشقيقين نتيجة محاولة المتهم ضرب والدته وإصابتها بجروح متفرقة بالجسم، وأثناء محاولة المجني عليه الدفاع عن والدتهما اعتدى عليه شقيقه الأكبر بالضرب باستخدام سلاح أبيض ما أدى إلى مصرعه في الحال.

المتهم حاول ضرب والدته بسبب زوجته

كما تبين أن خلافا حدث بين والدة المتهم وبين زوجته داخل المنزل، ما دعا زوجة المتهم إلى ترك المنزل والسفر إلى منزل والدها بالقاهرة، وعندما علم الزوج «المتهم» تشاجر مع والدته وحاول الاعتداء عليها بالضرب، ما دعا شقيقه الدفاع عن والدته، وقام الآخر بالاعتداء عليه مستخدما سلاح أبيص، ما أدى إلى مقتله.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.