«الصناعات الدوائية»: الاتفاق على تصدير دواء إلى زامبيا بـ130 مليون دولار

كشف الدكتور ماجد جورج، رئيس المركز التصديري للصناعات الدوائية، إنجازا مصريا جديدا في مجال تصدير الدواء، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على تصدير دواء لدولة زامبيا بقيمة 130 مليون دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن إجمالي صادرات الدواء المصرية لإفريقيا بلغت 65 مليون دولار سنويًا، معتبرًا أن هذا الاتفاق إنجاز كبير في مجال تصدير الدواء للسوق الإفريقية.

مصر لديها 40% من حجم صناعة الدواء في إفريقيا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن قارة إفريقيا لديها 450 مصنع دواء منهم 150 مصنعا في مصر وحدها وأن مصر تمثل 40% من حجم صناعة الدواء في إفريقيا.

مشكلة تصدير الدواء لإفريقيا هي التسجيل

وشدد رئيس المجلس التصديري للدواء على أن المشكلة في تسجيل الدواء في الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أنهم قادرين على المنافسة السعرية مع الأدوية المستوردة من الصين والهند، ولكن المشكلة في التسجيل، لافتا إلى أنهم يعرضون على وزراء الصحة الأفارقة توريد دواء وتخفيض سعره مع تسهيلات في السداد مع عمل اعتراف متبادل بالأدوية بين مصر والدول الإفريقية.