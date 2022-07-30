هل اليوم إجازة رسمية في مصر؟.. اعرف موقف العاملين بالقطاع الخاص

هل اليوم إجازة رسمية في مصر؟ سؤال مطروح بشكل واسع النطاق على جميع صفحات ووسائل التواصل الاجتماعي، لاسيما أن اليوم هو السبت، وكان المصريون قد اعتادوا أن يتمّ ترحيل الإجازات الرسمية التي تمنحها الدولة بسبب مناسبات دينية أو وطنية وتصادف حلولها في أيام العمل إلى يوم الخميس من كل أسبوع وذلك بقرار من رئيس الوزراء.

اليوم إجازة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد

ويتصادف اليوم السبت، حلول أول أيام العام الهجري الجديد 1444، الذي بموجبه أصدَر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتباره إجازة رسمية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وذلك للعاملين المدنيين بالدولة في القطاعات الحكومي والعام والأعمال العام.

كما تردد نفس السؤال وهو «هل اليوم إجازة رسمية في مصر؟» بين المواطنين فيما يتعلق بالقطاع الخاص، وهو ما أجابت عنه وزارة القوى العاملة، السلطة المختصة بالإشراف على تنفيذ وتطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على العاملين بالقطاع الخاص.

5 ملايين عامل بالحكومة يستفيدون من اليوم الإجازة الرسمية

ويستفيد من إجازة اليوم السبت الرسمية أكثر من 5 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة الى العاملين بالهيئات الاقتصادية والعاملين بالقطاعين العام والأعمال العام، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفقا لما نصت عليه مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 الصادر في عام 2016.

اليوم.. إجازة رسمية مدفوعة الأجر

وأيضًا يكون اليوم السبت إجازة رسمية للعاملين مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، وفقًا لقرار وزير القوى العاملة رئيس السلطة المختصة، وما استند عليه في هذا القرار من نصوص مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي بموجبها يحصل العامل بالقطاع الخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في المناسبات الدينية والوطنية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

ووفقًا لقانون العمل، فإنه يجيز لصاحب العمل في القطاع الخاص أن يحضر العامل الى مقر العمل في يوم الإجازة الرسمية في حالة منشأة العمل لتواجده في هذا اليوم، مقابل أن يحصل العامل على مثلي الأجر عن يوم الإجازة الرسمية.