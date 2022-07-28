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محمود مسلم

الرئيس السيسي يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة حلول العام الهجري الجديد

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أ ش أ
11:01 ص | الخميس 28 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «الإخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1444.. أدعو الله تعالى أن يكون العام الجديد عام الخير والبركة والازدهار، تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا في غد مشرق ومستقبل أفضل لمصرنا الغالية وشعبها العظيم.. مع أطيب تمنياتي بعام هجري سعيد، وكل عام وأنتم بخير، عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية».

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