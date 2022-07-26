هل يوم السبت القادم إجازة رسمية في مصر؟ ضوابط وشروط

يتردد سؤال من قِبل رواد السوشيال ميديا، لاسيما موظفي القطاعين العام والخاص حول إذا ما كان يوم السبت المقبل إجازة رسمية في مصر أم لا؟ ويتزامن يوم السبت المقبل الموافق 30 يوليو مع موعد حلول رأس السنة الهجرية، وهو ما دفع الكثيرين لطرح هذا السؤال: هل يوم السبت المقبل إجازة رسمية في مصر؟

هل يوم السبت إجازة رسمية في مصر؟ الأكثر بحثا على جوجل

«الوطن» تستعرض الإجراءات والقرارات التي صدرت مؤخرا بشأن إجازة يوم السبت المقبل 30 يوليو 2022، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار يوم السبت المقبل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1444 هجرية.

القانون يجيب عن سؤال.. هل يوم السبت المقبل إجازة رسمية في مصر؟

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، ومن بينها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، وبعض الهيئات والجهات الحكومية، الخاضعة لتطبيق القانون، فإن يوم السبت المقبل 30 يوليو 2022 يعتبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بهذه الجهات وفقا للقانون.

أما العاملون بالقطاع الخاص، فقد صدر لهم قرار من وزير القوى العاملة باعتبار يوم السبت المقبل 30 يوليو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لهم، استنادا إلى قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية

ووفقا لقانون العمل، يحق لصاحب المنشأة في القطاع الخاص تشغيل العامل في يوم الإجازة الرسمية حال ضرورة الاحتياج إلى وجوده في هذا اليوم، بشرط أن يحصل العامل على مقابل مادي قيمته مثلي أجر يوم الإجازة، حسب الراتب الأساسي الذي يحصل عليه العامل.