أستاذ مناهج: مصر تعيش تطويرا كبيرا في التعليم لبناء إنسان جديد

قال حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنّ مصر تعيش تطويرا كبيرا في التعليم، حيث رصدت الدولة المصرية نحو 2 مليار و216 مليون دولار لتطوير التعليم، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم ببناء إنسان جديد لمجتمع جديد.

المناهج المصرية في مصاف التعليم العالمي

وأضاف أستاذ المناهج بجامعة عين شمس في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في هذا الإطار، كان لا بد من وضع المناهج المصرية في مصاف التعليم العالمي، ولأن اللغة الإنجليزية هي لغة العلم كان لا بد من تدريس الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية».

تدريس مصطلحات ومفاهيم باللغة الإنجليزية

وتابع أستاذ المناهج بجامعة عين شمس: «الدولة ستوفر فرصة تعليمية باللغة الإنجليزية من الصف الأول الإعدادي مجانا لأولياء الامور وذلك في المدارس الحكومية، حيث سيتم تدريس مصطلحات ومفاهيم باللغة الإنجليزية، وليس تدريس استخدام اللغة، أي أن المادة كلها لن تدرس باللغة الإنجليزية».

التعليم في مصر يعمل بتدرج واستراتيجية

وأردف أستاذ المناهج بجامعة عين شمس: «نظام التعليم في مصر يعمل بتدرج ونظام واستراتيجية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لا يعتمد على قراراته فقط في إدارة العملية التعليمية».