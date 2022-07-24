«مدبولي» يتابع مع وزير التعليم مستجدات تطوير المناهج.. تركز على المهارات الحياتية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

بدء العام الدراسي الجديد

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى ما أعلنت عنه الوزارة مؤخرا من الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2022/2023 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، موضحا أن الخريطة تضمنت تحديدا لموعد بدء العام الدراسي الجديد، ومدة الدراسة الفعلية للفصلين الدراسيين الأول والثاني، وكذا المواعيد المقررة لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والشهادة الإعدادية، إلى جانب مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وشهادة الثانوية العامة، وكذا شهادة الدبلومات الفنية.

كما تناول الوزير، مستجدات تطوير المناهج الدراسية، مؤكدا أن المناهج الجديدة المطورة تدعم التركيز على المهارات الحياتية والإبداع والتفكير النقدي وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للعمل في المستقبل والنجاح في الحياة.

التوسع في تطبيق تجربة المدارس المصرية اليابانية بالمحافظات

وفيما يتعلق بموقف المدارس المصرية اليابانية، تابع رئيس الوزراء آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالتوسع في تطبيق تجربة المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، ودراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص في إدارتها، وذلك سعيا للمحافظة على المستوى التعليمي المتميز المقدم من خلال تلك المدارس، ونشرها على مستوى الجمهورية.