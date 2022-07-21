جامعة مطروح تشارك في ورشة «مشروع تطوير التعليم السياحي»

شاركت كلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح، في ورشة عمل لمشروع تطوير تعليمي بعنوان «تطوير مناهج التعليم السياحي لمواكبة احتياجات سوق العمل»، والتي نظمتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

احتياجات سوق العمل

وقال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم، إن ورشة العمل هدفت إلى تحسين جودة المخرجات التعليمية من خلال تطوير المناهج واللوائح الدراسية، لتتواكب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، من خلال تبادل الآراء بين المتخصصين الأكاديميين من قيادات كليات السياحة والفنادق مع خبراء ومدراء الأجهزة والمنظمات والمنشآت السياحية والفندقية.

آليات عمل جديدة بالسياحة

وأضاف رئيس جامعة مطروح، إن ورشة العمل افتتحت بكلمة الدكتورة سهى بهجت، نائب وزير السياحة للتدريب، وجرى فتح باب المشاركات وتقديم المقترحات من المتخصصين.

وتوجهت الدكتورة لمياء مصطفى، القائم بأعمال عميد كلية السياحة والفنادق، بخالص الشكر إلى الدكتور مصطفى النجار، لحرصه الدائم على مشاركة كافة الكليات في مختلف الفعاليات، وذلك بهدف نقل وتبادل الخبرات، واكتساب مهارات جديدة تساهم في الوصول إلى آليات عمل جديدة من خلال التعاون المشترك مع الهيئات والأجهزة المختصة، مما يعمل على ربط الدراسة الأكاديمية بسوق العمل.

سوق السياحة في مصر

وأكد رئيس الجامعة أن تطوير التعليم السياحي ينعكس على سوق السياحة في مصر، ويساهم في رفع مستواه وتنمية السياحة الارتفاع بهذا القطاع العام والحيوي الذي يعمل به شريحة كبيرة في المجتمع.

جدير بالذكر أن جامعة مطروح تشارك في جميع المحافل التعليمية وتقدم العديد من الأبحاث والمشاريع التي لها تأثير في التعليم الجامعي وتطوير.