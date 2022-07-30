تحرك عاجل من «المهندسين» ضد الالتحاق المباشر من التعليم الفني للهندسة

طالبت نقابة المهندسين بضرورة وقف الالتحاق المباشر لخريجي التعليم الفني «الحاصلين على دبلوم» بالمعاهد الهندسية، ويأتي هذا الطلب ضمن حزمة إجراءات اتخذتها النقابة وطالبت بها لتقليل عدد الراغبين في الالتحاق بالكليات والمعاهد الهندسية في إطار إصلاح التعليم الهندسي والقضاء على البطالة في صفوف المهندسين الذين يتجاوز تعدادهم 800 ألف مهندس بشكل يتجاوز احتياجات سوق العمل حسبما تؤكد النقابة.

الالتحاق بكليات ومعاهد الهندسة

وفي هذا الإطار قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في تصريح لـ«الوطن» إنه طالب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بتغيير الوضع الحالي الذي يسمح للحصالين على الدبلومات الفنية مثل دبلوم صناعة، الالتحاق بالمعاهد الهندسية في الجامعات، واقترح النبراوي عمل اختبار معادلة لخريجي التعليم الفني، على أن يكون اجتياز هذا الاختبار هو شرط الالتحاق بأي تعليم هندسي بحسب تعبيره.

التعليم الهندسي

وقد عقدت نقابة المهندسين عدة اجتماعات لمناقشة سبل إصلاح التعليم الهندسي وضبط أعداد المقبولين في الكليات والمعاهد الهندسية، حيث تم تقديم عددا من المقترحات ومنها وضع اختبار موحد لبكالوريوس الهندسة في جميع الكليات والمعاهد الهندسية، وأشارت النقابة في بيان سابق لها أنه إذا لم يتم تنفيذ هذا المقترح فإن نقابة المهندسين تجري امتحانًا موحدًا لكل خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، ومن يتجاوز هذا الامتحان يصبح من حقه مزاولة مهنة الهندسة، ومن يفشل في اجتيازه يكون من حقه القيد بالنقابة والحصول على كل المزايا النقابية، ولكن دون ممارسة المهنة.

وأشارت نقابة المهندسين في بيان سابق لها إلى أن عدد المؤسسات التعليمية الهندسية في مصر حاليًا بلغ 122 مؤسسة، منها 30 كلية هندسة حكومية و15 كلية هندسة خاصة و62 معهدًا خاصًّا و5 كليات هندسة بالجامعات الأهلية، ما يشير الي أن عدد الكليات الهندسية سيزيد 15 كلية بالجامعات الأهلية و10 كليات بالجامعات الخاصة، وهو ما سيزيد من أعداد المقبولين في هذه الكليات والمعاهد.