تحرك عاجل من نقابة المهندسين بخصوص تنسيق كليات الهندسة 2022 - 2023 «مستند»

توجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بخطاب إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، وآخر إلى رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتحديد مجموع 70% للقبول بكليات الهندسة الخاصة بها للعام الداراسي الجديد 2022 - 2023، مع بعض التخفيضات الأخرى في بعض الكليات لظروف المكان.

قرار مفاجئ من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة

وقال النبراوي:، « فوجئنا بقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتحديد مجموع القبول 70% للقبول بكليات الهندسة الخاصة بها، مع بعض التخفيضات الأخرى في بعض الكليات لظروف المكان، رغم أنه تم التوافق مع النقابة سابقاً على إقرار مبدأ أساسي وهو فرق مجموع الكليات الحكومية عن التعليم الخاص بكافة أنواعه لا يزيد عن 10% في المرحلة الحالية لحين مراجعة هذا الفارق مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، ووفقا لقرارات الجمعية العمومية للمهندسين.

تحرك من نقابة المهندسين للمطالبة بالعدول عن القرار

وطالب نقيب المهندسين، الجهتين باتخاذ قرار عاجل في هذا الصدد، والعدول عن هذا القرار، مؤكدا على ثقة نقابة المهندسين في تفهم لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي لخطورة هذه القضية على مهندسي مصر، والذي تجاوز عددهم 800 ألف، بما يتجاوز احتياجات سوق العمل بكثير، وضرورة التكاتف من أجل إنقاذ مهنة الهندسة وأوضاع المهندسين الراهنة.