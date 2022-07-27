نقيب المهندسين يدعو لإعادة النظر في الحد الأدنى لتنسيق كليات الهندسة

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنّ النقابة طالبت وزارة التعليم العالي بألا يقل الفارق بين تنسيق كليات الهندسة في الجامعات الحكومية والخاصة عن 10%، متابعًا: «مصرون أن يكون الفارق بين تنسيق كليات الهندسة في التعليم الخاص وبين تنسيق كليات الهندسة في التعليم الحكومي 10% بشكل مؤقت هذا العام».

تنسيق كليات الهندسة 2022

وأضاف نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه بخصوص تنسيق كليات الهندسة الخاصة 2022 قد يكون في حدود 75% وفقًا للتنسيق، موضحًا أنَّ هذه النسبة تأتي في إطار مراعاة أمرين الأول تنسيق العام الماضي، والثاني مطالبة النقابة بألا يزيد الفارق بين الجامعات الحكومية والخاصة عن 10%.

كان الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات العام الماضي 2021، بلغ 327 درجة بما يعادل 79.75٪ في هندسة الطاقة بأسوان.

وشدّد نقيب المهندسين على أنَّ مطالبة النقابة بضرورة اجتياز خريجي التعليم الفني امتحان المعادلة قبل التحاقه بأي تعليم هندسي، لافتًا إلى أنَّ الوضع الحالي يتيح للحاصلين على الدبلومات الفنية كدبلوم صناعة، الالتحاق بالمعاهد الهندسية.

وفيما يخص إمكانية تنفيذ مطالب نقابة المهندسين بخصوص تنسيق كليات الهندسة 2022 قال المهندس طارق النبراوي: «تواصلنا مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وطلبنا منه ذلك وهذه الطلبات قيد البحث في الوزارة».

المجلس الأعلى للجامعات الخاصة

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اتخذ قرارًا بتحديد مجموع 70% للقبول بكليات الهندسة الخاصة بها للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، مع بعض التخفيضات الأخرى في بعض الكليات لظروف المكان، وهو الأمر الذي اعترض عليه نقيب المهندسين وأرسل خطابين إلى كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، رئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، للعدول عن هذا القرار والالتزام بنسبة 10% كفارق بين تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة بخصوص تنسيق كليات الهندسة 2022.

كما التقى نقيب المهندسين وزير التعليم العالي، وتمّ الاتفاق على عدد من الأمور منها: اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعاهد الهندسية ذات التقييم السلبي وفقًا لما نص عليه القانون، وعدم السماح بالترخيص لمعاهد هندسية جديدة تطبيقا للقرار الصادر عام 2017، فضلًا عن إعادة تحديد أعداد المقبولين في تنسيق كلية الهندسة 2022، وبحث إعادة تحديد أعداد المقبولين بكليات الهندسة الحكومية، والخاصة، والمعاهد الهندسية، وفقاً لطلب نقابة المهندسين، كما أعلنت وزارة التعليم العالي أنَّها بصدد تأسيس إدارة متخصصة للمعاهد الهندسية لمتابعة أوضاعها على أن تكون نقابة المهندسين ممثلة في هذه الإدارة.