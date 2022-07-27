الصاروخ الصيني 2022.. فقدان السيطرة عليه يثير القلق في العالم

شهدت الساعات الأخيرة زيادة البحث عن مصير «الصاروخ الصيني 2022» الذي ضل طريقه في السماء ومن غير المعروف أين سيسقط ومتى، حيث دفع القلق الكثيرين للبحث في محركات البحث على الإنترنت عن الصاروخ الصيني الكبير، وجاء ذلك بعد أن كشفت تقارير مراقبة أن ذلك الصاروح يستعد للعودة والدخول إلى الغلاف الجوي للأرض بشكل غير منضبط.

الصاروخ الصيني 2022

وتقول التقارير إنه تم فقد السيطرة على الصاروخ الصيني 2022 بعد إطلاق وحدة محطة فضائية جديدة يوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022، موضحة أنه «من غير المعروف حتى الآن أين أو متى سيحدث ذلك».

حطام الصاروخ الصيني 2022 يبلغ وزنه 21 طنًا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا إندبندنت» البريطانية، فإن حطام الصاروخ الصيني 2022 يبلغ 21 طنًا، وقد أوصل وحدة محطة وينتيان القضائية التي تم إطلاقها الأحد الماضي، وتم ربطها بمحطة تيانج ونج الفضائية بسلام.

ويرى الباحثون إن هناك احتمالًا بنسبة 10% أن يكون هناك ضحية أو أكثر من ذلك خلال الـ10 سنوات المقبلة، حيث إنها المرة الثالثة التي تترك فيها الصين صاروخًا يهبط على الأرض بدون السيطرة عليه، وهو الصاروخ الصيني 2022.

وأطلق صاروخ حمل جزءًا مركزيًا من وحدة محطة فضائية في شهر مايو 2021 حول الأرض بسرعة كبيرة، لدرجة أنه كان من المستحيل تحديد مكان هبوطه، حيث كان الحطام يدور حول الأرض مرة كل 90 دقيقة.

ويذكر أن الصين أنفقت مليارات الدولارات على رحلات الفضاء والاستكشاف في الوقت الذي تسعى فيه إلى بناء برنامج يعكس مكانتها كقوة عالمية صاعدة.

وتُخطط الصين، العام المقبل، لإطلاق تلسكوب فضائي بمجال رؤية 350 مرة أكبر من تلسكوب هابل الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، حيث إنه سيتم وضع التلسكوب في المدار نفسه لمحطة تيانجونج، ما يسمح للمحطة بالالتحام معه للتزود بالوقود والخدمة عند الحاجة.