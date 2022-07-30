حكاية جبل قطراني بالفيوم من قاع محيط لغابة متحجرة.. لفت أنظار اليونسكو

«أقدم طريق ممهد عرفته البشرية.. غابة متحجرة تضم مئات الأشجار التي يعود تاريخها لملايين السنين.. متحف مفتوح للحفريات وتغير المناخ.. منجم بازلت.. وبركان خامد»، وأخيراً حفريات حيوانات عاشت بالمنطقة قبل ملايين السنين لتمثل مراحل تطور الحياة على الأرض، تأخذك تلك الأشياء في رحلة عبر الزمن إلى الحقبة الزمنية الواقعة بين 30 إلى 40 مليون سنة ماضية، حينما كان ذلك الجبل هو قاع بحر، لترى كيف كانت الحياة في ذلك الوقت، حينها ستعرف أنك في محمية جبل قطراني بمحافظة الفيوم، التي أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن مناطق التراث العالمي.

جبل قطراني أشهر المرتفعات بمصر

يقع جبل قطراني على بُعد 15 كيلو من بحيرة قارون، ويرتفع 350 متراً عن سطح الأرض، و400 متر عن بحيرة قارون، لذلك فهو أحد أشهر المرتفعات في مصر، كما يشير إليه بعض العلماء على أنّه سبب زلزال عام 1992 المدمر، نظراً للعثور على طفوح بازلتية بداخله، مما يجعله يندرج تحت تصنيف «بركان خامد».

متحف الحفريات المفتوح بجبل قطراني

يشتهر جبل قطراني باحتوائه على متحف مفتوح للحفريات وتغير المناخ، والذي يعرض 10 حيوانات عاشت في المنطقة قبل ملايين السنين، لذلك فإنّها تمثل تطور الحياة على الأرض، حيث يشعر من يزوره أنّه قد سافر في رحلة عبر الزمن إلى 30 أو 40 مليون سنة ماضية، إلى العصور القديمة المختلفة أبرزها «الأيوسين، الإليجوسين، البلستوسين»، كما أنّه يساهم في تحديد الحد الفاصل بين عصري الأيوسين والإليجوسين، مما جعل المنطقة مقصداً للعلماء لإجراء الأبحاث الاستكشافية على مدار الـ 131 عاماً السابقة.

أبرز حفريات جبل قطراني بالفيوم

ويضم جبل قطراني العديد من الحفريات الهامة والنادرة والتي يبلغ عددها 295 قطعة حفرية أبرزها رأس القرد المصري «جمجمة الإجيبتويثكس»، وهو أقدم قرد في العالم كما أنّه جد القردة العليا الموجودة حالياً مثل الغوريلا والشامبانزي، ويرجع عمره إلى 30 مليون سنة، وفقاً للدكتور هشام سلاّم، رئيس مركز الحفريات بجامعة المنصورة.

أهم الكائنات التي سكنت الجبل قديما

وقال «سلاّم» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ هناك العديد من الكائنات التي سكنت جبل قطراني قبل ملايين السنين، أبرزها القردة، والفيلة، والوطاويط، والطيور، وأسلاف الحيتان، والتماسيح، وعرائس البحر، والأرنب الصخري، وحيوان الفيوم «الأرسينو ثيرم» لذلك فإنّ الجبل يسجل التطور البيولوجي والحقبة التاريخية قبل 40 مليون سنة.

يضم أقدم طريق ممهد عرفته البشرية

وكشف «سلاّم» أنّ جبل قطراني يضم أقدم طريق أثري ممهد عرفته البشرية، بالإضافة إلى معابد فرعونية وأخرى رومانية، كما أنّه يحتوي على البازلت «الحجر الأسود» منذ آلاف السنين، لذلك سُمي بـ«جبل قطراني»، خاصة أنّ الفراعنة أنشأوا الطريق الممهد لنقل البازلت منه إلى المحاجر ثم إلى نهر النيل من خلال بحر يوسف.

إعلان المحمية منطقة تراث طبيعي

تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، قد أدرجت محمية جبل قطراني ضمن قوائم التراث الطبيعي، حيث تم إعلانها منطقة تراث عالمي، وبالتالي أصبح ثاني موقع مصري يضاف إليها بعد وادي الحيتان الذي يقع في محافظة الفيوم أيضاً.