متحف حفريات ورأس القرد المصري.. تعرف على خطة إدراج جبل قطراني بالفيوم على قوائم اليونسكو

انتهت وزارة البيئة من إعداد ملف إدراج محمية جبل قطراني بالفيوم على قوائم التراث الطبيعي ليكون ثاني موقع مصري بعد وادي الحيتان.

تجهيز مناطق جديدة لإدراجها على قائمة التراث الطبيعي العالمي باليونسكو

وقال الدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، لـ«الوطن»، إن في إطار الالتزام باتفاقية التراث العالمي وبما أن وزارة البيئة هي الجهة المسؤولة عن اقتراح المواقع الطبيعية وتجهيز ملفاتها وإدارتها، وانطلاقا من مجهودات الوزارة في مجال صون الطبيعة وتجهيز مواقع تراث طبيعي جديدة تستغل كروافد للسياحة البيئية وزيادة الدخل وفرص العمل، يقوم قطاع حماية الطبيعة على تجهيز مناطق جديدة لإدراجها على قائمة التراث الطبيعي العالمي باليونسكو ووضع تلك المناطق على الخريطة العلمية والسياحية، ما يصب في تحسين صورة مصر في المجتمع الدولي من ناحية الوفاء بالتزامات مصر نحو اتفاقياتها الدولية الموقعة عليها، بالإضافة إلى صون وحماية ثرواتها الطبيعية في إطار من السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، لذا طوَّرت وزارة البيئة منطقة جبل قطراني الواقع داخل نطاق محمية قارون بالفيوم، حيث جهزت الوزارة البنية الأساسية للإدارة وللزائرين بالموقع وتشمل المباني الإدارية وبوابات الدخول والرسوم والمتحف المفتوح بجبل قطراني لاستقبال السياحة المحلية والدولية.

منطقة جبل قطراني تعد أقدم المواقع التي تم دراستها

أعدت الوزارة ملف ترشيح الموقع لإدراجه على قائمة التراث العالمي استعدادا لوضعه على الخريطة السياحية والعلمية العالمية، وجدير بالذكر أن كل تلك المجهودات كانت بخبرات وطنية، وتم عمل مسوحات ميدانية لموقع جبل قطراني بالفيوم لتحديد القيمة العالمية الاستثنائية للموقع وتجميع كل الأبحاث التي تمت بالموقع على مدار 131 سنة، حيث إن منطقة جبل قطراني تعد أقدم المواقع التي تم دراستها.

توفير فرص عمل جديدة من خلال إنشاء مقصد سياحي

وتابع حمادة «تم تنفيذ تلك المسوحات بالتعاون مع الجامعات المصرية، وخلال عمل المسوحات تم تدريب وإعداد كوادر شابة من الجامعات المحلية في إطار بروتوكول التعاون مع جامعة المنصورة ومركز المنصورة للأحافير الفقارية، كما تم تدريب السكان المحليين علي مسار السياحة الجديد لتوفير فرص عمل جديدة من خلال إنشاء مقصد سياحي جديد ليصبح موقع جبل قطراني ملاذاً جديداً للسائحين المهتمين برحلات السفاري لنقدم لهم الأمتاع مصحوباً بالمعرفة وقصص حيوانات منقرضة كانت تعيش في الفيوم.

وعن أهم الإضافات لمنطقة جبل قطراني، قال رئيس الادارة المركزية للتنوع البيولوجي «تم تشييد متحف جبل قطراني للحفريات والذي يضم مسارا بطول 28 كم يعرض بيئات الفيوم القديمة منذ 40 مليون سنة ويبدأ هذا المسار بشرح المنطقة شرحا دقيقا ووضع لافتات إرشادية على الحدود الجيولوجية للموقع مع توضيح شكل البيئات القديمة والحيوانات التي عاشت في المنطقة، تحديد مسار سياحي يمر خلال ثلاثة عصور (الأيوسين- الاليجوسين- البلستوسين) وتحديد الحد الفاصل بين عصري الأيوسين والاليجوسين».

إلى جانب تنفيذ متحف مفتوح للحفريات الفقارية يبلغ طوله 1200 متر يعرض المتحف المفتوح 10 حيوانات عاشت بالمنطقة تمثل تطور الحياة على الأرض، بخلاف عرض 292 قطعة حفرية خلال المتحف المفتوح ولأول مرة في العالم يتم عرض جمجمة الإجيبتويثكس (القرد المصري) في عرض مفتوح.