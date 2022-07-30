أرخص 4 هواتف محمولة في سوق الأجهزة الإلكترونية.. تبدأ من 1089 جنيها

يبحث الكثير من الشباب والفتيات عن الهواتف المحمولة الاقتصادية في السعر، من بين الماركات المختلفة في سوق الأجهزة الإلكترونية، وفي الوقت نفسه تكون متوازنة مع الهواتف المتوسطة في الإمكانيات والخدمات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.

أرخص الهواتف المحمولة

من أهم الشروط التي يريد المستهلكين توافرها في الهواتف المحمولة، أن تكون حديثة ومعاصرة للوقت الحالي، للاستفادة من إمكانياتها في تسهيل العمل والاستمتاع بأوقات الراحة الأسبوعية، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أرخص 4 هواتف من أشهر المنصات التجارية على شبكة الإنترنت، والتي يبدأ سعرها من 1089 جنيهات.

أرخص هاتف محمول: ‎ 1089جنيها

يُباع أرخص هاتف محمول في قائمة الهواتف الأقل سعرًا على المنصات الالكترونية بمبلغ 1089 جنيها، وهو الهاتف الذكي KXD A1، ومن مميزاته أن شاشة تأتي بحجم 5.71 انش، وبسعة تخزين 16 جيجابايت، 1 جيجا بايت روم، 128 جيجا امتداد، أما الكاميرات فهي تأتي بدقة: كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل + كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 5 ميجابكسل + كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل + 0.3 ميجابكسل.

ثاني أرخص هاتف محمول: 1110 جنيهات

يأتي ثاني هاتف محمول بسعر 1110 جنيهات، وهو إيبرت ألفا، ومن مميزات الهاتف أنه يأتي بحجم شاشة 5 انش، وسعة تخزين 8 جيجابايت، عدد فتحات بطاقة SIM شريحة واحدة، والكاميرات تأتي بدقة: 8 ميجابكسل، وحجم سعة البطارية: 1000 - 2000 ميلي أمبير، مع رام: 1 جيجابايت.

ثالث أرخص هاتف محمول: 1885 جنيها

يأتي في المرتبة الثالثة هاتف المحمول بإمكانيات حديثة بسعر ‎1885 جنيها، وهو أيبرت أي 5، بسعة تخزين للذاكرة 16 جيجابايت، عدد فتحات بطاقة SIM شريحة واحد، حجم الشاشة 5.5 بوصة، سعة التخزين: 16 جيجابايت، دقة الكاميرا: 8 ميجابكسل، يأتي باللونين الأسود والرمادي.

رابع أرخص هاتف محمول في مصر

أما رابع هاتف محمول في قائمة أرخص الهواتف، فهو أي بريت زد 2، ويأتي بسعر ‎1860 جنيها، سعة تخزين الذاكرة 16 جيجابايت، عدد فتحات بطاقة SIM شريحة واحدة، حجم الشاشة 5.5 بوصة، درجة وضوح الكاميرا الخلفية: 13 ميجابكسل.