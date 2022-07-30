التفاصيل الكاملة لمقتل مدرس الإنجليزي بمنشأة القناطر.. المتهم تربص به

«منتظرك تاخد فلوسك بكرة بعد العصر»، رسالة تلقاها «محمود» مدرس اللغة الإنجليزية على هاتفه من صديقه قبل ساعات من قتله على يد الأخير، وإلقاء جثمانه في مصرف زراعي بالقرب من منزل أسرته في منشأة القناطر في الجيزة، وبينت تحريات المباحث تفاصيل جديدة في الواقعة مفادها أن خطة الجريمة أعدها المتهم «محمد» للتخلص من قتل المجني عليه قبل 24 ساعة من تنفيذ الجريمة.

جريمة مدبرة

وأوضحت تحريات مباحث الجيزة أن جريمة مقتل مدرس الإنجليزي لم تكن وليدة اللحظة خلال مشاجرة لكنها جريمة مدبرة ومعدة سلفًا من قبل المتهم الذي بيت النية للتخلص من صديقه فاستدرجه داخل منزل في منشأة القناطر القريب من منزل المجني عليه أيضًا وعقب صعود المجني عليه إلى منزل المتهم عاجله المتهم بعدة طعنات قاتلة أودت بحياته في الحال.

طعنة أولى في الظهر

وأفادت تحريات المباحث أن الطعنة الأولى التي سكنت جسد المجني عليه كانت في ظهره وأن المتهم تظاهر بالدخول إلى غرفة داخلية بشقته لإحضار مبلغ الجمعية وقدره 60 ألف جنيه وعندما أدار المجني عليه ظهره وحاول الجلوس على المقعد غدر به المتهم وسدد له عدة طعنات غادرة وصل عددها إلى 15 طعنة حتى تأكد من وفاته.

علاقة صداقة بين المتهم والمجني عليه

وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليه كانت تربطه علاقة صداقة بالمتهم وأنهما كانا شريكين في جمعية ادخار أموال بقيمة 60 ألف جنيه وأن المتهم كان يتولى الإشراف عليها وعندما حان وقت استلام المجني عليه للجمعية بسبب التزامه بسداد أقساط قطعة أرض اشتراها لتأمين مستقبل نجله، وعندما طلب من المتهم تسليمه قيمة الجمعية في وقتها أعد المتهمة خطة قتله التي كشفتها المباحث وألقت القبض على الجاني.