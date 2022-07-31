ابنة توم كروز تدخل عالم الفن مع والدتها.. «موهوبة للغاية»

على خطى والديها، بدأت سوري كروز ابنة النجم العالمي توم كروز، والممثلة كاتي هولمز، خطواتها الأولى في عالم الفن من خلال والدتها، حيث قامت الفتاة الشابة بغناء «Blue Moon» بصوتها، لتكون ضمن افتتاحية فيلمها الجديد «Alone Together»، وهو ما أعلنته الممثلة الأمريكية في حوارها الذي نشرته مجلة «يبول» الفنية.

وأوضحت كاتي هولمز في حوارها أنها طلبت من ابنتها البالغة من العمر 16 عاما، تقديم أغنية في الفيلم الذي تولت تأليفه وإخراجه بالإضافة إلى بطولته، قائلة: «كنت أرغب في أعلى مستوى من الموهبة، لذلك طلبت منها أن تقوم بغنائها، إنها موهوبة للغاية، قالت إنها ستفعل ذلك وقد قامت بتسجيلها وتركتها تفعل ما تريد».

كاتي هولمز: سوري موهوبة للغاية.. ومشاركتها في «Alone Together» ليست الأولى

وأشارت الممثلة الأمريكية إلى أنها وابنتها تربطهما علاقة خاصة بأغنية «Blue Moon» للمغنية ديان شو، موضحة أن الفيلم الجديد ليس المشروع الوحيد الذي تشارك فيه «سوري»، وفقا لـ«هولمز»، «لقد غنت بالفعل في فيلم Rare Objects، وهو الفيلم الذي قمنا بتصويره الخريف الماضي»، وعن فكرة احترافها ابنتها للغناء خلال الفترة المقبلة، أوضحت: «هي تبلغ من العمر 16 عامًا ولا زالت تدرس في المدرسة الثانوية».

«Alone Together»: كوميديا رومانسية خلال جائحة كورونا

«Alone Together» كوميديا ​​رومانسية مستوحاة من جائحة فيروس كورونا، من تأليف وإخراج هولمز، كما أنها تلعب دور البطولة جنبًا إلى جنب معوجيم ستارجس، الذي يتابع قصة رجل وامرأة يهربان من مدينة نيويورك خلال الموجة الأولى من الوباء في عام 2020، ينتهي بهما المطاف محتجزان في نفس المكان أثناء فترة الإغلاق.

في نوفمبر 2020 ، كتبت هولمز مقالاً في عدد نوفمبر من مجلة «فوج» حول كيف أتاحت جائحة كورونا الذي يركز عليه الفيلم في قضاء وقت ممتع مع ابنتها، قائلة: «أصبحت الهوايات مثل الخياطة والرسم والكتابة علامات مميزة جديدة للرضا وقضاء وقت في المنزل، للاستمتاع، أعيش للحظة من دون ضغوط النتائج وبدلاً من ذلك تقدير الإيقاعات الطبيعية للأم وابنتها كان أغلى هدية».

وتابعت: «طوال هذه التجربة، كان الخط المباشر بالنسبة لي هو زيادة الوعي بكل لحظة واستيعابها حقًا وتقديرها».