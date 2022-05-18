توم كروز عن عرض أعماله على المنصات: «بعمل أفلام للشاشة الكبيرة فقط»

استقبل حشد كبير من الجماهير الفرنسية، النجم توم كروز الذي يحضر فعاليات مهرجان كان السينمائي لأول مرة منذ ثلاثة عقود، وذلك قبل عرض فيلمه الأحدث «Top Gun: Maverick» على هامش فعاليات الدورة الـ 75 من المهرجان، الليلة، وظهر برفقة بطلة فيلمه جينيفر كونيلي لالتقاط الصور.

وقال النجم الأمريكي خلال المؤتمر الذي أداره الصحفي ديدييه علوش، وتحدث خلاله عن مسيرته الفنية، إنه يرفض عرض أفلامه على منصات البث الإلكتروني، حيث يرغب في أن تعرض مشاهد الحركة التي يؤديها على أوسع مساحة ممكنة، متابعا: «أنا أصنع أفلامًا للشاشة الكبيرة»، وأوضح خلال المؤتمر أنه يتخفى ويدخل إلى قاعات العرض السينمائي ليشاهد الأفلام وسط الجمهور.

وخلال المؤتمر تم عرض مقطع يضم عددا من المشاهد التي شكلت مسيرة توم كروز المهنية، وذلك من أفلام: «Jerry Maguire»، و«The Last Samurai»، و«Rain Man»، و«Minority Report»، بالإضافة إلى سلسلة «Mission Impossible».

وعلق النجم الأمريكي بعد عرض الفيديو: «إنه لمن الجنون رؤية هذه المقطع، كأنك تشاهد حياتك في عشر دقائق»، وعند سؤاله عن سبب إصراره على أداء مشاهد الحركة الخطيرة بنفسه، أجاب: «لم يسأل أحد جين كيلي لماذا ترقص؟ لماذا تقوم بتصميم رقصاتك؟».

مدير مهرجان كان عن توم كروز: نأمل أن نعيد المشاهدين للسينما

ومن جانبه، قال مدير مهرجان كان السينمائي تييري فريمو، إن توم كروز أحد الممثلين في تاريخ السينما الذين حققوا أكبر نسبة نجاح، وعندما يلتزم بمشروع ما تكون نتيجة رائعة، ونرحب بهذا الفنان وليس فقط الفيلم الرائج Top Gun الذي نأمل أن يعيد المشاهدين إلى دور السينما.