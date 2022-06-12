توم كروز ينفصل عن صديقته هايلي أتويل للمرة الثانية

انفصل النجم الأمريكي توم كروز عن صديقته هايلي أتويل للمرة الثانية، وذلك بعد انفصالهما للمرة الأولى في سبتمبر 2021، وأوضح مصدر مقرب من الطرفين: «للأسف لم ينجح الأمر بالنسبة لهما، لقد قررا الآن أن الأفضل أن يصبحا أصدقاء، خاصة أن الضجة حولهما كانت أكبر من قدرتهما على التعامل معها»، وذلك وفقًا لصحيفة «The Sun» البريطانية.

وأضاف المصدر في حديثه عن توم كروز وصديقته: «أنهما يتعاملان بشكل جيد حقًا، ولديهما كيمياء رائعة، ولهذا السبب قررا إعادة العلاقة بهدوء لمحاولة أخرى في وقت سابق من هذا العام»، متابعا: «ما كان يحدث بينهما لم ينجح عندما خرج للعامة، والضجة حولهما كثنائي انفجرت مرة أخرى».

ظهور هايلي برفقة توم كروز

وظهرت هايلي أتويل برفقة توم كروز في العرض الأول لفيلم «Top Gun Maverick» في لندن، في 19 مايو الماضي، وقال المصدر إنهما كانا منفصلين في ذلك الوقت، «كانت موجودة فقط لدعمه.. إنها خطوة كبيرة بالنسبة لهما».

وبدأ الثنائي المواعدة في عام 2020 بعد عملهما معا في الجزء السابع من سلسلة أفلام «Mission: Impossible»، حيث استغرقا معظم العام الماضي في تصوير الفيلم في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وكذلك في روما وفينيسيا والنرويج، ولكن انفصلا في سبتمبر الماضي قبل أن يعودا معا مرة أخرى.

انفصال توم كروز عن زوجته

ولم يدخل كروز البالغ من العمر 59 عاما في علاقة عاطفية منذ طلاقه من زوجته السابقة كاتي هولمز، 43 عامًا، في عام 2012، بينما قيل إن هايلي انفصلت عن زوجها الإنجليزي السابق في وقت ما في عام 2020.