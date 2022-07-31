أقدم بصمات قنديل بحر على وجه الأرض.. يعود عمره لـ557 مليون عام

عثر خبراء الحفريات في بريطانيا، خلال الساعات الماضية، في مناطق داخل مدينة إنجلترا على بصمات جسم أقدم قنديل بحر في العالم، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

بصمات جسم أقدم قنديل بحر فى بريطانيا

وبحسب مجلة Nature Ecology & Evolution، البريطانية، عثر علماء الحفريات البريطانيون، داخل إنجلترا بصمات عديدة لجسم أقدم قنديل بحر على الكرة الأرضية، يعود عمر القنديل إلى 557 مليون عام، وقال الخبراء إن الحيوانات اللاسعة وتحديدا قناديل البحر واحدة من أقدم المخلوقات التى خلقها الله على الأرض، حيث درسوا مراحل تطور نشأتها خلال العصر الكامبري بالكامل، حتى مكنتهم الدراسة من اكتشاف آثار واضحة لجسم قنديل بحر قديم عاش عاش قبل العصر الإدياكاري، إذ يمثل أول دليل على أن الحيوانات اللاسعة أقدم المخلوقات حيث عاشت قبل العصر الكامبري.

دراسة المخلوقات البحرية الأقدام على الأرض

ويفترض الخبراء في المملكة المتحدة استنادا إلى ما توصلت إليه الدراسات، أن قنديل البحر الأقدم على الإطلاق هو سلف مشترك لكافة أنواع قناديل البحر الحالية، حيث إن تلك الحيوات اللاسعة مهمة للغاية من أجل دراسة تطور أولى المخلوقات البحرية المتعددة الخلايا التي ظهرت في العصور القديمة.

مواصفات أقدم قنديل بحر على الأرض

وأطلق الخبراء اسم Auroralumina attenboroughii على هذا القنديل، والذي يعني «فانوس فجر أتينبور»، معربين عن أن معنى الاسم الأول يعود إلى شكله الذي يشبه الفانوس، والاسم الثاني، يعود إلى لتكريم العالم ديفيد أتينبورو، الذي ساهم في اكتشاف العديد من الحيوانات الأخرى القديمة، وفقا لشبكة قناة «العربية»

يذكر أن بعض أنواع الحيوانات الحديثة ظهرت منذ الفترة التي تتراوح بين الـ520 و الـ540 مليون عام، وهذا ما يعرف بالانفجار الكامبري، حيث حصل تسارع كبير في التطور وزيادة في تنوع الكائنات المتعددة الخلايا.