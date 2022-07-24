دعوات في بريطانيا للتصدي لجدري القرود قبل أن يتحول إلى وباء

حذر نشطاء الصحة الجنسية من أن السلطات الصحية تقلل من حجم الاستجابة المطلوبة لمنع فيروس جدري القرود من أن يصبح وباءً في المملكة المتحدة، مع إطلاق حملة تطعيم جديدة، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية في تقرير مساء اليوم.

وحث صندوق Terrence Higgins Trust NHS ووكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة على ضرورة ضخ الأموال على وجه السرعة في النظام لدفع مزيد من العاملين في مجال الرعاية الصحية لإدارة اللقاحات المضادة لفيروس جدري القرود.

كما تريد مضاعفة عدد الجرعات المطلوبة للحماية من فيروس أصاب ما لا يقل عن 2208 أشخاص في المملكة المتحدة، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية.

جدري القرود ينتقل عن الاتصال الوثيق بين شخصين والحاجة إلى اللقاحات

وقالت صحيفة جاريديان إنه عادة ما يكون جدري القرود خفيفًا وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص أو حيوان مصاب، لكن خطر الإصابة بأمراض خطيرة يكون أعلى عند الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من كبت المناعة.

وقدرت الجمعية البريطانية للصحة الجنسية وفيروس نقص المناعة البشرية أن ما لا يقل عن 125000 شخص سيحتاجون إلى لقاحات، بما في ذلك الرجال المثليون الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية، والعاملون في مجال الجنس، والموظفون في عيادات الصحة الجنسية وغرف الساونا.

وهناك حاجة إلى جرعة مضاعفة من لقاح الجدري، فيما أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) الأسبوع الماضي أنها اشترت ما لا يقل عن 100000 جرعة إضافية.

يجب إعطاء الأولوية لمثليي الجنس في الحصول على اللقاحات

وذكرت أنه يجب أن يطلب من الناس الانتظار حتى يُطلب منهم التقدم للحصول على لقاح، وأن تعطي الأولوية للرجال المثليين وثنائيي الجنس، والرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال يظهرون سلوكًا شديد الخطورة.

كما يريد النشطاء المزيد من العيادات المتنقلة وسط نفاد الصبر بين الأشخاص المعرضين للخطر.

وقال ريتشارد أنجيل مدير الحملات في صندوق Terrence Higgins Trust: «يجب أن يكون هناك لقاحات قبل أن يصبح هذا االفيروس وبائيًا، مضيفًا: «لا يمكننا قبول أنه يدخل في النظام مثل الكلاميديا».

وفي رسالة إلى وزير الصحة، ستيف باركلي، أمس، قال وزير صحة الظل في حزب العمال، ويس ستريتينج: «إنني قلق من أنك لا تتصرف بالإلحاح المطلوب، وأن الاستجابة حتى الآن تفتقر إلى التنسيق».