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أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: اللي ميقدرش على الجواز مايتجوزش.. و«بلاش نبهدل بعض»

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محمود البدوي
07:57 م | السبت 30 يوليو 2022
الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب ووحدة الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية

الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب ووحدة الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية

استنكر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب ووحدة الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية، ما يقوم به بعض الرجال في حق زوجاتهن، إذ تلقى شكوى من سيدة تركها زوجها هي وابنتها دون نفقة، وكلما تحاول التواصل معه يرفض العودة إلى المنزل، إذ قال غاضبًا: «الزواج مش عزومة ولا مزاج، ما يفعله هذا الزوج هو تفريط في الواجبات، وإهلاك للنفس، يدمر حياته وعلاقته بالله، الزواج نعمة من نعم ربنا، ومن كفران النعمة التخلي عنها، الزواج ليس فقط متعة وسعادة».

من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول

وأضاف «الورداني»، خلال تقديمه برنامج «ولا تعسروا»، على «التليفزيون المصري»، أنه لا يجب على الزوج أن يُقصر في الزواج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الإثم أن يضيع الرجل من يعول، فأعظم الإثم يعني من الكبائر، «الزواج لو معدلش دماغك، تبقى المشكلة في دماغك وعقلك، مش في الجواز، أنت أناني، لازم تتقي الله في بيتك، واللي مش قادر على الجواز ميتجوزش، أحسن يبقوا من غير زواج عن أن يدمروا الآخرين».

الدكتور عمرو الورداني: هناك وباء منتشر بين الأزواج

وأوضح أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب ووحدة الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية، أن هناك وباء منتشرا بين الأزواج، «فيه وباء إن الزواج اللي ميعجبنيش أسيبه؟، ده وباء لا علاقة له بالزواج، مش بتشتري حاجة من السوبر ماركت، متعجبكش ترجعها، بلاش نبهدل بعض، فيه أزواج في الأول محبوش زوجاتهم، بعد كده حس إنها نقطة النور في حياته، لو عندك مشكلة اتدرب قبل الزواج، واللي مش قادر على الزواج ميتجوزش، لكن لا تكونوا فتنة للناس».

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