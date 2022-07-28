عاجل.. الإفتاء تعلن السبت 30 يوليو غرة المحرم

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، نتيجة استطلاعها هلالَ شهرِ المحرم لعام لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس الموافق التاسعِ والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1443هجرية الموافق ٢٩ من شهر يوليو 2022، عن طريق اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

استطلاع هلال شهر محرم

وأكدت دار الإفتاء، في بيانها عدم تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر المحرم 1444 هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، ووافق ذلك الحسابَ الفلكيَّ أيضًا، وبذلك يكون يوم الجمعة 29 يوليو 2022 هو المتمم لشهر ذي الحجة 1443هـ، وتكون غرة شهر المحرم 1444 يوم السبت المقبل 30 يوليو 2022.

حكم التهنئة برأس السنة الهجرية

وعن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية، أكدت دار الإفتاء أنها جائزة شرعًا ولا بدعة فيها، كما أوضحت أنه يجوز التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية، ويستحب الإكثار في هذا الشهر من الصوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ».

احتفال رأس السنة الهجرية

من جانبها تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصري، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

من ناحيه أخرى تحتفل وزارة الأوقاف اليوم بمسجد السيدة نفيسة، برأس السنة الهجرية 1444، بحضور محافظ القاهرة.

شهر محرم

يذكر أن شهر محرم أول شهور السنة الهجرية ومن الأشهر الحرم، وسمى المحرّم لأن العرب قبل الإسلام كان يحرّمون القتال فيه، وشهر المحرم هو من الشهور الحرم التي عظَّمها الله تعالى وذكَرها في القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهور عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ».