الإفتاء: الهجرة درس عظيم في حب الوطن.. والنبي لم يُكّفر أهل مكة

قال الدكتور محمد وسام أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ النبي علمنا حب الوطن من خلال الهجرة الشريفة، حيث نظر إلى مكة باكيًا دامع العين وقال: «والله إنكِ أحب بلاد الله إليّ، ولولا أن قومك أخرجوني منكِ ما خرجت»، ولذلك في أول الوحي، قال ورقة بن نوفل قال للنبي إن قومه سيخرجونه، وهو ما استوقف النبي وسأله عن حقيقة هذا الأمر، وبالتالي فإن الهجرة درس عظيم في حب الوطن.

النبي خاطب جبال وأرض مكة

وأضاف «وسام»، خلال حواره في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «النبي في هذا الحديث كان يخاطب الأرض والجبال ومكة، أي أن النبي علمنا الحب، حب الإنسان والحيوان والأكوان، وقال عن أُحد هذا جبل يحبنا ونحبه».

وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «النبي علمنا أن الوطن هو موطن الحب وأنك إذا أحببته فتحت لك المغاليق فيه، ولم يقل مثلما قال المتشددون الذين يرفعون الشعارات الجوفاء إن الوطن حفنة من تراب عفن، من نصدقك؟! النبي أم هؤلاء؟!».

النبي لم يكفر مكة رغم أنها كانت تُحكم بقوانين المشركين

وأشار، إلى أن مكة المكرمة كانت تحكمُ بقوانين المشركين وكان المسجد الحرام مليئا بالأصنام، ولم يقل النبي إن مكة دار كفر ولا علاقة له بها، وعندما ذهب النبي إلى المدينة قال «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد».