تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالأقصر

تواصل مديرية الطب البيطري في محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور فتحي سلمي، مدير المديرية، تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2022 للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه من الحيوانات، منذ بداية الحملة القومية في 14 يوليو الجاري، وحتى الآن، 13 ألف و492 رأساً.

تفاصيل أعداد الحيوانات المحصنة

وجاءت أعداد رؤوس الماشية التي جرى تحصينها خلال الحملة الحالية، بواقع 9785 رأساً من الأبقار، و2115 رأساً من الجاموس، و1268 رأساً من الأغنام، إضافة غلى 324 رأساً من الماعز.

تنفيذ 273 ندوة توعية بالإرشادية البيطرية

كما تم تنفيذ 273 ندوة للتوعية بالإرشاداتة البيطرية خلال لجان التحصينات ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لتوعية المواطنين ومربي الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد هذه الأمراض، وحثهم على ضرورة التعاون مع لجان التحصينات لمديرية الطب البيطري بالأقصر، والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية.

ترقيم وتسجيل جميع الحيوانات

كما تم تنفيذ أعمال ترقيم وتسجيل جميع رؤوس الحيوانات التي يجري تحصينها، لاستكمال قاعدة بيانات الثروة الحيوانية بالمحافظة، بجانب أعمال التأمين على الماشية، وأعمال التقصي والترصد الوبائي، ولجان التحصين بأسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كل في يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، حيث يكون سوق السبت للماشية بمركز إسنا، وسوق الثلاثاء للماشية بمركز الأقصر والمقام بمنطقة «الحبيل»، وسوق الخميس للماشية بمركز أرمنت، والمقام بمنطقة «أبو قليعي».

الحفاظ على الثروة الحيوانية تحقيقاً للتنمية المستدامة

ومن المقرر أن تواصل الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع تنفيذ مهامها بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر حتى تمام تحصين جميع تعداد الحيوانات.

وأهابت مديرية الطب البيطري بالأقصر بالمواطنين ومربي الماشية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها تحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتي في مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيواني، ومنعاً لانتشار هذه الامراض الوبائية.

تأتي الحملة تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.